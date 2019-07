Forte terremoto no México destrói edifícios e interrompe atividades do Parlamento

Um terremoto de pelo menos 7,4 pontos abalou o México na terça-feira, causando estragos em edifícios e residências na capital do país, Cidade do México e, de acordo com relatos, fazendo com que construções balançassem como se fossem ''trampolins''.

O tremor foi o mais forte a abalar o país desde o tremor de 8,1 pontos de 1985, que, na ocasião matou ao menos 10 mil pessoas, na capital mexicana.

O tremor obrigou moradores e funcionários de empresas a irem para as ruas, por questões de segurança. Até mesmo as atividades do Parlamento do país tiveram de ser interrompidas.

Ainda não se sabe a proporção exata do desastre desta terça-feira, mas o sentimento no país é de alívio, já que os estragos causados não parecem ser remotamente próximos ao da tragédia ocorrida nos anos 80.