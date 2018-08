Nos EUA, Dilma defende ‘agenda do século 21’, mas velhos temas ainda incomodam

Direito de imagem Reuters Image caption Dilma se reuniu com Obama na Casa Branca no primeiro dia de sua visita oficial aos EUA

A presidente Dilma Rousseff encerrou nesta segunda-feira à noite a primeira perna de sua visita de dois dias aos EUA, reunindo-se com empresários e com o presidente americano, Barack Obama, na capital, Washington.

A presidente dedicou praticamente toda sua programação pública a defender uma "agenda do século 21" entre Brasil e Estados Unidos. Mas não conseguiu evitar que os temas da velha política internacional continuassem presentes, como lembretes dos obstáculos para a relação bilateral.

No encontro de Dilma e Obama, tão importantes quanto os assuntos que foram discutidos são os que não foram sequer mencionados: o programa nuclear do Irã, a posição de Cuba na política continental e a vaga permanente do Brasil no Conselho de Segurança da ONU.

Foi a própria Dilma quem disse a jornalistas, em uma entrevista no meio da tarde, que nenhum dos três temas – fontes de desconforto no passado – havia sido discutido na reunião de trabalho ou no almoço entre os dois líderes.

Agenda positiva

A agenda positiva de Dilma nos EUA se centrou na cooperação em áreas em que Brasil e Estados Unidos têm maior potencial de integração: aeroespacial, energia e biocombustível, defesa, atuação em segurança alimentar em terceiros países, entre outras.

Além dessas, a grande aposta desta visita são as possibilidades de parcerias nas áreas de educação, ciência e tecnologia – foco da continuação da viagem de Dilma nesta terça-feira em Boston.

Ela vai visitar as universidades de Harvard e a sede do Massachussets Institute of Technology, instituições que receberão bolsistas do programa Ciência Sem Fronteiras.

A iniciativa brasileira é complementada pelo programa 100.000 Strong (algo como, "Fortes como 100 mil"), que tem a ambição de levar 100 mil estudantes americanos a estudar na América Latina e Caribe dentro dos próximos dez anos, e receber nos EUA igual quantidade de bolsistas da região.

No plano empresarial, as iniciativas bilaterais têm por objetivo fortalecer a cooperação entre empresas, para que as brasileiras possam avançar em termos de inovação, absorvendo o ímpeto da "grande criatividade e grande competitividade" da economia americana, nas palavras da presidente.

Em sua conversa com os jornalistas, Dilma disse que tem com o presidente Barack Obama "uma relação de alta qualidade, muito sensível". Obama, que qualificou o antecessor de Dilma, Luiz Inácio Lula da Silva, de "o cara", já se encontrou três vezes com a colega brasileira como presidentes.

Ele foi ao Brasil em março do ano passado, quando Dilma tinha pouco tempo de governo – o que analistas consideraram um gesto importante.

"Foi a primeira vez que um diálogo entre os EUA e um país latino-americano começou com um presidente americano fazendo a primeira visita", resumiu o o diretor do Brazil Institute, do Woodrow Wilson Center, Paulo Sotero, em conversa com a BBC Brasil.

Na declaração à imprensa após a reunião na Casa Branca, Dilma lembrou daquela visita, quando teve a "oportunidade" de conhecer Michelle Obama e o resto da família.

Descompasso

Ternura à parte, como a própria Dilma lembrou, "temos muitos pontos de convergência, e muitos em que não convergimos em nossas posições".

"Representamos nações diferentes e não podemos acreditar que todo mundo é Joãozinho-do-passo certo, aquele que só anda no passo certo. Nós não somos Joãozinho-do-passo certo", disse Dilma, "nem errado".

Entre os temas em que os dois não acertaram o passo está Cuba. Respondendo a uma pergunta sobre se houve um pedido formal para a inclusão de Cuba na próxima Cúpula das Américas – a ilha está fora do evento no fim desta semana na Colômbia –, Dilma respondeu que o governo brasileiro havia, sim, levantado a questão.

"Houve uma constatação de que todos os países têm relação formal com Cuba, e que portanto esta era a última cúpula em que Cuba não participaria", afirmou Dilma.

Quando os jornalistas perguntaram o que Obama havia dito, Dilma respondeu: "Nada. Ele não respondeu nada, isso não é uma pergunta."

Se o tema de Cuba caiu no silêncio do interlocutor americano, a da vaga permanente para o Brasil no Conselho de Segurança da ONU nem sequer foi mencionada, disse Dilma, assim como o programa nuclear iraniano.

Mais cedo, em uma alusão ao papel brasileiro na estabilidade mundial, a secretária de Estado americano, Hillary Clinton, disse apenas que o Brasil "é um ator responsável".

Desde o início do governo Dilma, o Brasil passou a ter uma atuação de oposição menos frontal a propostas americanas de sanções nos fóruns internacionais e organizações multilaterais.

Em fevereiro deste ano, o país inclusive votou contra a repressão violenta a opositores por parte do regime sírio. A resolução aprovada por outros 136 países pede a renúncia de Bashar al-Assad.

Mas o apoio brasileiro para aí. Relatando a jornalistas que discutiu com Obama questões a respeito "do Oriente Médio e Norte da África", Dilma disse que "não temos posições coincidentes a esse respeito".

"O Brasil sempre prefere esforços diplomáticos determinados, no sentido de que a gente deve evitar sempre o conflito", resumiu a presidente.

Relação especial?

Tudo isto mostra que existem duas vias de relação entre o Brasil e os EUA: a agenda positiva abunda em prospectos de integração; a de discordância, não dá sinais de que possa mudar.

Analistas em Washington especulam se estes desentendimentos são a razão por que o governo americano não dedicou à presidente Dilma uma recepção de Estado, o que elevaria de vez a relação entre os dois países a "especial" – palavra que tem sido usada nas últimas semanas para descrevê-la.

Os EUA deram esse tratamento à Índia e à China, por exemplo, países com os quais dificilmente se pode falar em concordância de agendas. Analistas também apontaram que o premiê britânico David Cameron recebeu, semanas atrás, esse status – apesar de o Brasil ter recentemente ultrapassado a Grã-Bretanha como 6ª maior economia do mundo.

Há poucos indícios de que Dilma, pragmática e centrada nos resultados do seu trabalho, dê importância a questões deste tipo. Na declaração à imprensa, enquanto Obama fez um curto discurso diplomático, Dilma criticou o que chama de "protecionismo cambial" – as medidas de expansão monetária tomadas pelos países ricos que desvalorizam suas moedas, tornando suas exportações mais competitivas.

Um analista crê que, ao focar o relacionamento com os EUA nos aspectos positivos de cooperação e inovação, Dilma ajudará o país a se desenvolver. Crescendo, mais cedo ou mais tarde o país se tornará um ator indispensável no cenário internacional – tal e qual ocorreu com Índia e China.

É um pouco, ele admite, a estratégia do Lobo Zagallo à frente da seleção brasileira: "Vocês vão ter que me engolir".