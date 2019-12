O One World Trade, situado no local onde ficavam as torres gêmeas do World Trade Center, já possui o título de edifício mais alto de Nova York.

Com 381 metros de altura, o edifício, que superou o Empire State Building, foi aberto ao público.

Para muitos nova-iorquinos, a construção é um símbolo de superação da tragédia de 11 de setembro de 2001.

O prédio agora é também um dos mais altos dos Estados Unidos.