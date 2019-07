Projeto permite que pacientes paralisados controlem braço mecânico com a mente

Um experimento científico realizado nos Estados Unidos permitiu que dois pacientes que estavam paralisados do pescoço para baixo pudessem realizar tarefas controlando por meio de sua mente um braço mecânico.

Image caption Cathy Hutchinson conseguiu controlar mentalmente braço mecânico

Graças à técnica, a americana Cathy Huthinson pôde, pela primeira vez em quase 15 anos, beber um líquido sem a ajuda de outra pessoa.

O invento liga um sensor implantado no cérebro a um computador, que traduz sinais elétricos em comandos.

O projeto foi realizado pela Universidade de Brown, nos Estados Unidos, juntamente com o Departamento de Assuntos de Veteranos do Estado americano de Rhode Island, e do Departamento de Neurologia do Hospital Geral de Massachusetts e a Escola de Medicina de Harvard, em Boston.