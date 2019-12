Mordomo do papa é indiciado por vazamento de informações

Direito de imagem Reuters Image caption Gabriele foi detido na quarta-feira, após vazamentos de informações para a mídia

O mordomo e assistente pessoal do papa Bento 16, Paolo Gabriele, foi indiciado no caso que investiga o roubo de documentos confidenciais do Vaticano e o vazamento de informações para a imprensa.

Gabriele, de 46 anos, é um dos poucos funcionários que têm acesso à parte privada do apartamento papal.

Autoridades confirmaram que ele foi preso devido à posse ilegal de documentos e que ele está recebendo assistência legal de dois advogados.

A série de vazamentos na mídia italiana, apelidada de Vatileaks, revelou supostos casos de corrupção, má administração e conflitos internos no Vaticano.

'Pilha de documentos'

O mordomo vive com sua mulher e três filhos em um apartamento dentro dos muros do Vaticano, onde a mídia italiana disse que foi encontrada uma pilha de documentos confidenciais.

"Eu confirmo que a pessoa detida na quarta-feira por posse ilegal de documentos particulares é o senhor Paolo Gabriele, que permanece detido", disse o porta-voz da Santa Sé padre Federico Lombardi, segundo a TV italiana Rai.

Como não há prisões no Vaticano, Gabriele estaria detido em uma das três salas "seguras" nos escritórios da força policial do Vaticano.

Se condenado, ele poderá ser condenado a até 30 anos de prisão por posse ilegal de documentos de um chefe de Estado, que seriam provavelmente cumpridos em uma prisão italiana, devido a um acordo entre a Itália e o Vaticano.

Escândalo

Direito de imagem AFP Image caption Gabriele era um dos poucos funcionários que tinham acesso à parte privada do apartamento papal

O escândalo do Vatileaks vem dominando manchetes de jornal e programas de TV na Itália nos últimos dias.

Na semana passada, um livro chamado "Vossa Santidade", contendo trechos de cartas confidenciais e bilhetes trocados entre o papa e seu secretário, foi publicado por um jornalista italiano.

O Vaticano chamou o livro de "criminoso" e prometeu processar o autor, a editora e o responsável pelos vazamentos.

Os documentos entregues à imprensa incluem uma carta do atual embaixador do Vaticano em Washington para o papa, mencionando tratamento preferencial, nepotismo e corrupção entre administradores da Cidade do Vaticano.

Havia também documentos com críticas ao número dois do papa, o cardeal Tarcisio Bertone, e relatos de pagamentos suspeitos feitos pelo Banco do Vaticano (Instituto para as Obras Religiosas, IOR).

Na última quinta-feira, o presidente do Banco do Vaticano, Ettore Gotti Tedeschi, foi destituído do cargo.

Fontes ligadas à investigação dizem que ele também teria vazado documentos, apesar de a razão oficial para a demissão ter sido a falta de resultados na função.

O próprio Tedeschi disse que a decisão de removê-lo da liderança do banco foi uma punição devido à sua tentativa de tornar o banco "mais aberto".