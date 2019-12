Falso médico brasileiro é condenado por abusar de pacientes em Londres

Direito de imagem Policia de Londres Image caption Gobbato não tinha registro como médico, segundo um conselho de medicina britânico

Um brasileiro foi condenado nesta sexta-feira a cinco anos de prisão pela Justiça britânica por ter se passado por médico licenciado na Grã-Bretanha e de abusar sexualmente de ao menos quatro pacientes. Ele negou as acusações, segundo a corte.

Segundo a Promotoria londrina, Antonio Gobbato - que, segundo a Justiça britânica, nasceu no Brasil, mas declara nacionalidade portuguesa - teria se passado por "ginecologista, pediatra e psiquiatra do Sistema Nacional de Saúde" britânico, sob falsas qualificações, e fazia diagnósticos apalpando os seios das pacientes.

A polícia de Londres afirma que, entre agosto de 2009 e junho de 2010, Gobbato manteve consultório em diversos endereços da cidade, atendendo principalmente brasileiros e outros falantes da língua portuguesa - muitos dos quais não têm acesso pleno ao sistema de saúde pública britânica por não terem seu status migratório regularizado.

A Promotoria afirma ainda que ele convenceu três famílias de que seus filhos precisavam de tratamentos médicos caros, urgentes e em outros países, apenas para poder viajar com as famílias tendo suas despesas pagas.

Em um dos casos, dizem os promotores, ele conseguiu convencer uma família a viajar para a Itália, para tratar sua filha com uma infecção que "poderia virar uma leucemia". Ao chegar lá, porém, a paciente em questão sofria apenas de uma infecção sem gravidade.

Essas acusações renderam a Gobbato também uma condenação por fraude e tentativa de fraude.

Queixas

A polícia deteve Gobbato em junho de 2010, após queixas de pacientes mulheres ao Conselho de Medicina britânico - que informou que o médico não era registrado.

De acordo com o site Court News UK, Gobbato adotou o apelido de "Lobo Mau" e usava apenas uma espátula para tratamentos cosméticos em exames íntimos de suas "pacientes".

A uma das vítimas, segundo o site, Gobbato disse que ela não estava grávida depois um exame que se resumia a beliscar o mamilo da paciente.

De acordo com o jornal The Evening Standard, o suspeito usou falsos documentos para se registrar em uma associação médica, alegando ser qualificado em massagem e homeopatia.

O jornal britânico Daily Mail informou que o falso médico usou diplomas de universidades de outros países para conseguir um registro na Associação de Medicina Complementar britânica.

Ao ler a sentença, o juiz Peter Grobel citou o que considera a "humilhação" das mulheres que passaram pelo consultório de Gobbato.

"O abuso da confiança dada a você causou a cada uma das mulheres constrangimento, humilhação e cicatrizes emocionais que continuam ainda hoje", disse.

"Mais grave ainda foi a vantagem desonesta que você conseguiu com pais preocupados com as doenças de seus filhos", acrescentou.