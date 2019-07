Cientistas vibram com pouso de jipe-robô em Marte

O veículo robótico da Nasa Curiosity pousou com sucesso em uma cratera em Marte, pondo fim a minutos de grande expectativa entre os cientistas da agência espacial americana, a Nasa.

A missão não tripulada da Nasa vai estudar a possibilidade de ter havido alguma forma de vida no planeta vermelho há bilhões de anos.

O pouso do jipe-robô Curiosity (Curiosidade, em inglês) foi celebrado com gritos e abraços por cientistas e engenheiros no centro de controle da Nasa, no estado americano da Califórnia.

Eles investiram dez anos de trabalho na missão espacial. A exploração do Curiosity vai durar dois anos.

Já nos próximos dias o veículo robô deve enviar as primeiras imagens em alta definição da superfície marciana.