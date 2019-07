BBC Click: Robô-vinicultor é lançado na França

Um robô criado para ajudar na produção de vinhos foi lançado na França. Com tecnologia de mapeamento e inteligência artifical, a máquina recolhe informações sobre os vinhedos e o solo e, segundo os fabricantes, é capaz de podar até 600 videiras por dia.

No Irã, autoridades anunciaram restrições ao serviço de busca do Google e ao Gmail, enquanto usuários do Facebook na França reclamaram que mensagens privadas acabaram sendo expostas em áreas públicas de seus perfis.

O boletim de tecnologia da BBC Brasil destaca ainda que a Samsung teve de lançar uma atualização de emergência, depois que veio à tona que um simples link acessado a partir dos smartphones da marca poderia fazer os aparelhos voltarem a suas configurações básicas.