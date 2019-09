Outdoor no Peru transforma ar em água potável

Image caption Outdoor foi instalado em vilarejo com problema de falta de água potável

Um outdoor nos arredores de Lima, Peru, transforma ar em água potável.

O dispositivo, criado pelos pesquisadores da Universidade de Engenharia e Tecnologia (UTEC) de Lima e pela agência de propaganda Mayo Peru DraftFCB, captura a umidade do ar e, com a ajuda de filtros, produz a água.

O painel tem uma localização estratégica, no vilarejo de Bujama, uma área ao sul da capital na qual os moradores quase não têm acesso à água limpa.

Segundo a UTEC, os pesquisadores queriam colocar a "imaginação em ação" e mostrar que é possível resolver os problemas das pessoas com engenharia e tecnologia.

"Um outdoor que produz água potável a partir do ar", afirma o cartaz que produziu mais de 9 mil litros de água, o que dá uma média 96 litros por dia.

Capturando a umidade

Apesar das condições difíceis na região do vilarejo de Bujama, com poucas chuvas, a umidade do ar chega a 98%, segundo a UTEC.

"O painel captura a umidade no ar e a transforma em água. É simples assim", afirmou Jessica Ruas, porta-voz da universidade.

Image caption Painel se transformou em ponto de encontro para moradores

Dentro do painel existem cinco dispositivos que extraem vapor de água do ar usando um condensador e filtros.

A água é armazenada em tanques no topo da estrutura. Depois de filtrada, a água desce por um cano conectado a uma torneira, acessível a todos.

O custo do sistema é de US$ 1,2 mil (pouco mais de R$ 2,4 mil) e, segundo Ruas, pode se transformar em uma solução para o problema da falta de água.

"Não precisa ter a forma de um outdoor, mas a criatividade é a chave para o desenvolvimento (do projeto)", afirmou.

A UTEC foi fundada há apenas um ano e está usando o painel com o objetivo de atrair as "mentes criativas que o Peru necessita".

Os vizinhos do outdoor aprovaram o projeto e o outdoor se transformou em uma atração local entre os moradores e motoristas que passam pelo local, além de parte indispensável da vida no vilarejo.

"Não percebemos o tamanho do impacto que causaríamos", disse Ruas.