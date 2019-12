Casais britânicos aderem à moda de misturar sobrenomes

Os britânicos Michael Pugh e Rebecca Griffin, casados há 2 anos e meio, estão entre os casais do país que estão abraçando uma nova moda: a do ''meshing'', ou seja a de mesclar as sílabas dos sobrenomes dos dois cônjuges. Eles passaram a ser os Puffin, somando a sílaba ''Pu'', do sobrenome de Michael, com a sílaba ''ffin'', do da mulher

"Nós tomamos a decisão porque ouvimos falar da fusão de sobrenomes, gostamos do som desse nome e achamos que era uma forma divertida de fazer algo novo no casamento'', afirma Rebecca Puffin.

O marido conta que ''a princípio, encaramos como uma piada, mas quando começamos a pensar um pouco mais a respeito do que isso representaria para nós, achamos que seria uma ideia muito boa''.

Segundo o Deed Poll Service, o serviço da Grã-Bretanha que permite a troca de nomes e sobrenomes, mais de 800 casais britânicos já aderiram ao ''meshing''.

Fim de discussão

''Isso vem se tornando moda nos últimos anos. Pessoas muitas vezes manter seus sobrenomes originais. Não é como antigamente, quando a mulher assumia o sobrenome do marido. Então, muito frequentemente, homens e mulheres ou casais do mesmo sexo misturam seus sobrenomes'', afirma Louise Bowers, do Deed Poll Service.

Bowers diz que muitos agora descartam a medida de consenso dos casais de antigamente, que era a de criar um sobrenome com hífen, juntando os dois sobrenomes do casal.

''Às vezes, fica longo demais, surgem discussões sobre qual sobrenome vai primeiro, se eles colocam ou não um hífen. Ao misturar, você tem um pouco dos dois''.

A historiadora Tessa Dunlop encara a nova tendência como sendo um ''reequilíbrio tardio'', já que, com ela, o homem deixa de impor seu sobrenome sobre o da mulher.

"Um homem assumir o sobrenome de sua mulher é ainda mais raro do que fundir os sobrenomes. Mas não sei se mudar a sua identidade é algo muito positivo, porque, com a revolução tecnológica que vivemos, basta digitar o nome de alguém que você o encontra'', comenta Dunlop.

Moda entre celebridades

A tendência de ''meshing'' teria começado nos Estados Unidos, há seis anos, e já conta até com famosos adeptos.

O ator Aaron Johnson se tornou Aaron Taylor Johnson ao se casar com a artista visual Sam Taylor Wood, que agora é Sam Taylor Johnson.

A apresentadora de TV Dawn Porter se tornou Dawn O'Porter ao se casar com o humorista Chris O'Dowd.

Um pioneiro do ''meshing'', muito antes da tendência ganhar fama mundial, foi o cantor e compositor John Lennon. Ao se casar com Yoko Ono, ele passou a assinar John Ono Lennon.

Os Puffins não estão preocupados com o risco de que pessoas não consigam encontrá-los devido ao novo sobrenome. ''Acho que nós somos os únicos Puffins'', afirma Rebecca, rindo.