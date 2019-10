Morre autor da capa de 'The Dark Side of the Moon'

Image caption Thorgerson vinha há anos lutando contra um câncer

O artista visual Storm Thorgerson, autor da capa do clássico disco The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, morreu aos 69 anos na quinta-feira, em decorrência de um câncer.

Thorgensen era um amigo de infância dos integrantes da banda e criou memoráveis capas de álbuns do grupo inglês, além de capas do Led Zeppelin, Peter Gabriel e Muse.

Thorgerson começou sua carreira com a trupe de design britânica Hipgnosis, criada no final dos anos 60. Seu trabalho no comando da equipe de designers fez dele um dos artistas de estilo mais inconfundível do mundo da música pop.

Entre suas criações com o Pink Floyd figuram a vaca de ar triste da capa de Atom Heart Mother, o homem de negócios em chamas de Wish You Were Here, o gigantesco porco voador sobrevoando a usina termelétrica de Battersea, do álbum Animals, e um prisma liberando um feixe de cores em The Dark Side of the Moon.

'Criação' da natureza

Em uma entrevista à BBC em 2009, Thorgerson falou com modéstia sobre sua criação mais famosa. "É uma ideia boa, mas simples. A refração da luz por um prisma é algo comum na natureza, como em um arco-íris. Eu gostaria de reivindicar a ideia como sendo minha, mas infelizmente ela não é minha!".

A ideia, conta Thorgerson, surgiu a partir de um desafio lançado pelo tecladista do Pink Floyd, Richard Wright.

"Ele disse, de forma provocadora: 'Não vamos pegar suas fotos, não. Nós já usamos suas fotos antes. Não dá para termos uma mudança? Um gráfico bacana - alguma coisa chique, estilosa, elegante.'"

O guitarrista e cantor do Pink Floyd, Dave Guilmour, divulgou um comunicado dizendo que as capas criadas por Thorgerson para a banda se tornaram "uma parte inseparável de nosso trabalho".

"Nós nos conhecemos no começo da adolescência. Nos reuníamos em Sheep's Green, um lugar à beira do rio em Cambridge, e Storm estava sempre na ativa, fazendo barulho, cheio de ideias e entusiasmo. Nada mudou ao longo dos anos. Ele foi uma força constante em minha vida, tanto no trabalho como na vida privada. Ele foi um ombro para chorar e um grande amigo. Eu sentirei sua falta."

Um comunicado postado no site oficial da banda, Pink Floyd.com, afirma: "Estamos tristes com a notícia de que nosso gênio gráfico, amigo de longa data e colaborador, Storm Thorgerson, morreu. Nossos pensamentos estão com sua família e seus muitos amigos".

A família do artista divulgou um comunicado dizendo que Thorgenson havia morrido em paz na quinta-feira, cercado da família e de amigos.