Image caption Olho do furacão foi 'colorido' de vermelho para ressaltar detalhes

A sonda espacial Cassini captou imagens impressionantes de um furacão no polo norte do planeta Saturno.

As imagens foram captadas em novembro passado a 420 mil quilômetros de altura pela sonda americana, que foi lançada em 1997.

O olho do furacão tinha 2 mil quilômetros de diâmetro, o equivalente a 20 vezes o tamanho médio do olho de um furacão terrestre e 12 vezes o tamanho do Reino Unido.

O furacão foi registrado por meio de ondas infravermelhas e recebeu a coloração vermelha artificialmente para mostrar seus detalhes. Segundo cientistas, seus ventos atingiam até 531 km/h.

Inverno

Acredita-se que o furacão exista há anos em Saturno, mas só agora a região onde ele está pôde ser fotografada pela Cassini.

Era inverno no hemisfério norte de Saturno quando a sonda chegou a ele, em 2004, e o polo norte estava em total escuridão. Como o ano em Saturno equivale a 29 anos terrestres, a região demorou para receber luz a ponto de permitir à sonda registrar o furacão.

Estas são as primeiras imagens iluminadas pelo Sol dessa região desde que a sonda Voyager 2 enviou fotos do planeta, em 1981.

Os cientistas agora esperam aprender mais sobre os furacões da Terra, estudando o fenômeno gigante em Saturno.

Em 2006, a mesma sonda registrou, no polo sul de Saturno, um furacão ainda maior, com um diâmetro de cerca de 8 mil quilômetros - aproximadamente dois terços do diâmetro equatorial da Terra.