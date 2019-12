Maconha populariza vilarejo isolado na Índia; veja fotos

Isolados

O vilarejo de Malana, no Estado de Himachal Padresh, no norte da Índia, é um dos mais antigos e isolados do país.

Para chegar ao local é preciso enfrentar seis horas de caminhada.

Com uma população de cerca de 1,7 mil habitantes, até recentemente o vilarejo demonstrava hostilidade a visitantes.

Durante décadas os moradores criaram ovelhas, colheram ervas nativas e cultivaram as terras para viver. Mas o tráfico de maconha se transformou na nova força da economia local e popularizou o vilarejo.

Turistas indianos e estrangeiros visitam Malana procurando a famosa Malana Cream, uma variedade local de haxixe.

O fotógrafo indiano Harikrishna Katragadda visita Malana desde 2009 para capturar as mudanças no local e entre os moradores. As fotos acima fazem parte do seu acervo.

Apesar da abertura para visitantes, a vida em Kalana continua seguindo os costumes tradicionais para casamentos e até para o idioma. Eles falam um dialeto local chamado kanashi.