Site da BBC Brasil ganha novo visual

Image caption As galerias de fotos agora estão no alto da página

O site da BBC Brasil estreia nesta terça-feira o seu novo visual, que dá mais destaque a imagens e prioriza reportagens exclusivas sobre política internacional, economia, ciência, saúde, comportamento e tecnologia. A busca por uma perspectiva internacional para temas em voga no Brasil continua orientando o trabalho de nossos repórteres em várias partes do mundo e de nossa redação em Londres e em São Paulo.

As galerias de fotos mudaram de lugar, agora estão no alto da página. A barra de navegação foi reduzida e as matérias e vídeos do "Aprenda inglês" a partir de agora estarão presentes em todas as páginas do site.

As novas mudanças foram feitas com base em pesquisas sobre os hábitos de navegação de nossos leitores.

O site reformulado também destacará os assuntos mais comentados nas páginas da BBC Brasil no Twitter e no Facebook.