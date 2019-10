Dividir cama com bebê 'aumenta 5 vezes risco de morte súbita'

Image caption Médicos não aconselham compartilhar cama com recém-nascidos

Compartilhar a cama com recém-nascidos aumenta cinco vezes o risco de que a criança seja vítima da síndrome da morte súbita em bebês, segundo um estudo britânico.

Definida clinicamente como a morte repentina e inesperada de um lactante aparentemente sadio, a Síndrome da Morte Súbita do Lactante (SMSL) é responsável por um grande número de mortes entre crianças com menos de um ano.

Nos Estados Unidos, por exemplo, ela é a principal causa de mortes de crianças entre o 28º dia de vida e os 12 meses de idade.

Apesar de inúmeras pesquisas, especialistas ainda não conseguiram explicar esse fenômeno. Acredita-se que diversos fatores contribuam para que haja uma alteração na respiração do bebê, levando-o a morrer durante o sono.

O novo estudo publicado no site BMJ Open - site de acesso livre que publica pesquisas médicas - não explicou o mecanismo que leva à morte. Mas concluiu que os riscos de morte quintuplicam quando o bebê dorme na cama com os pais.

E constatou também que o risco persiste mesmo entre os pais que não fumam, não bebem nem usam drogas - fatores também fortemente associados à síndrome.

Por isso, os pesquisadores envolvidos recomendam que pais não compartilhem a cama com os bebês antes dos três meses de idade.

Sem Consenso

O estudo comparou quase 1.500 casos de SMSL com um grupo de controle com cerca de 4.500 bebês saudáveis.

A orientação atual na Grã-Bretanha é de que os pais devem decidir onde o bebê dorme. No entanto, as autoridades de saúde do país aconselham que a opção mais segura é colocar o bebê para dormir em um berço no quarto dos pais.

Outros países, como os Estados Unidos e a Holanda, são mais taxativos: os pais não deveriam compartilhar a cama com o bebê durante os três primeiros meses de sua vida, dizem as autoridades de saúde locais.

Um dos responsáveis pelo estudo, o professor Bob Carpenter, da London School of Hygiene & Tropical Medicine, em Londres, disse que, tendo em vista os resultados do trabalho, a Grã-Bretanha deve "adotar uma posição mais definitiva contra o compartilhamento da cama para bebês com menos de três meses".

Entrando no debate, a divisão britânica do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) manifestou preocupação com esse tipo de orientação. Para a entidade, sugerir que pais evitem a todo custo compartilhar a cama pode levá-los a adotar práticas mais perigosas - como amamentar o bebê em poltronas ou sofás, onde os riscos de sufocar o bebê são ainda mais altos.

Outros questionam quão confiável é o novo estudo.

Em entrevista à BBC Brasil, Carpenter explicou que, apesar de não se saber ao certo o que causa a morte do bebê, a associação entre morte e compartilhamento da cama é estabelecida por meio de comparações estatísticas.

Os especialistas comparam casos de mortes com ou sem compartilhamento da cama a casos onde os bebês sobreviveram ao primeiro ano de vida compartilhando ou não a cama com os pais.

Carpenter disse também que há várias possíveis explicações para a morte do bebê recém-nascido ao compartilhar a cama. Entre elas, obstruções respiratórias, inalação de gases expirados e estresse termal, ou seja, superaquecimento. O superaquecimento também pode provocar a liberação de toxinas letais.

Finalmente, o especialista disse que há casos em que os pais acidentalmente sufocam a criança enquanto dormem. Incidentes como esses são difíceis de ser comprovados, seja porque ocorreram durante o sono ou porque dependem da admissão de culpa pelos pais.

Com base em suas investigações, Carpenter afirma que evitar compartilhar a cama salvaria vidas. Segundo seus cálculos, 120 das 300 mortes resultantes da SMSL que ocorrem na Grã-Bretanha anualmente poderiam ser evitadas.

Síndrome da Morte Súbita em Bebês: Orientação Coloque seu bebê para dormir de costas (ou seja, de barriga para cima) Suspenda o fumo durante a gravidez - o mesmo vale para o pai do bebê Não deixe ninguém fumar no mesmo cômodo em que o bebê está O lugar mais seguro para seu beber dormir até os seis meses de idade é um berço no mesmo quarto em que você Nunca durma com seu bebê em um sofá ou poltrona Não deixe seu bebê ficar muito quente e mantenha sua cabeça descoberta Fonte: The Lullaby Trust

Em um quinto dos casos analisados (323 casos) pelo estudo, um ou ambos os pais estavam dormindo com o bebê no momento da morte.

Destes, 87.7% das mortes foram diretamente associadas ao fato de o bebê estar na cama com os pais. A porcentagem de mortes atribuídas ao compartilhamento da cama subiu para 89,5% entre bebês com menos de três meses de idade.

Apenas um em cada dez pais no grupo de controle disse ter compartilhado a cama com seus bebês.

O estudo concluiu que, excluindo-se todos os outros fatores de risco conhecidos, 81% das mortes súbitas em bebês com menos de três meses estudados poderiam ter sido evitadas se eles não tivessem dormido na mesma cama em que os pais.

Carpenter disse que sua intenção não é proibir bebês de ficarem na cama com os pais para ser confortados e amamentados.

Isto já foi investigado em estudos anteriores e não foi considerado um fator de risco, desde que o bebê seja devolvido ao berço para dormir - ele disse.

Comentando o novo estudo, Francine Bates, porta-voz da entidade The Lullaby Trust - que promove o sono seguro do bebê - disse:

"Reconhecemos que alguns pais vão escolher dormir com os bebês em vez de colocá-los em um berço ou ... moisés perto da cama."

"O Lullaby Trust apoia a escolha dos pais mas nós pedimos a todos os pais e mães novatos que considerem os riscos já conhecidos de se compartilhar a cama com o bebê e, tendo em vista sua própria situação, tomem as precauções apropriadas".

"Nossa principal mensagem continua sendo, o lugar mais seguro para um bebê dormir durante os primeiros seis meses é um berço no mesmo quarto dos pais ou de quem está cuidando dele".