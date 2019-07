Cacatuas provocam apagões em cidade da Austrália

Image caption As cacatuas chegaram há dois meses à cidade australiana, juntamente com a seca

Milhares de aves tomaram uma cidade na Austrália causando cortes de energia e "bagunça", nas palavras do prefeito.

Cerca de 2 mil cacatuas de duas espécies (Eolophus roseicapilla, com o peito rosa e chamada na Austrália de galah, e Cacatua alba, de cor branca) pousaram em Boulia, no oeste do Estado de Queensland (leste do país), como resultado da seca, disse o prefeito Rick Britton.

Os animais se empoleiraram em linhas de transmissão de energia, provocando interrupções no fornecimento de luz quando voaram, disse ele.

As aves podem permanecer no local até novembro, quando começa a estação chuvosa, e, segundo ele, "as pessoas vão ter de viver com isso".

Vários condados em Queensland estão sofrendo com a seca.

'Paraíso secreto'

"Porque nós estamos em uma região árida, tentamos fazer nossas ruas bonitas, com gramados e árvores. Mas as aves acham que é um paraíso secreto na seca", disse Britton à BBC.

Há cerca de 2 mil pássaros na cidade, ele acrescentou.

"Quando eles pousaram, ficaram nas linhas de energia na rua principal, e quando fizeram revoadas, na parte da manhã, os fios bateram uns nos outros e tivemos apagões", disse ele.

Britton afirmou que, embora as aves não representem uma ameaça, "fazem barulho e bagunçam a cidade".

Ele disse que as aves vêm "incomodando o município há dois meses", desde que a seca começou.

Alguns moradores tentaram afugentar as cacatuas, mas elas são muitas, acrescentou.

Britton, porém, vê um lado positivo no problema.

"Para quem quer ver um grande bando de pássaros, não há lugar melhor do que Boulia (agora)", disse ele.

"(Eles poderiam ser) uma atração em nossa paisagem."