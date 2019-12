Visto por mais de 1 milhão de pessoas, esse emocionante vídeo mostra um pai reencontrando seu filho na Síria.

Image caption Pai e filho foram separados em suposto ataque químico

Eles teriam se separado durante um ataque químico nos arredores de Damasco em 21 de agosto, que teria matado centenas de pessoas, incluindo crianças pequenas.

Tanto as forças do governo como os rebeldes negam a autoria do ataque.

A BBC não conseguiu confirmar totalmente a autenticidade da gravação, mas baseado em apurações feitas a respeito do vídeo, acreditamos que ele seja genuíno.