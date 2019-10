Viuvez de Bridget Jones em novo livro gera comoção nas redes sociais

Image caption Renee Zellweger fez o papel da protagonista nas adaptações dos livros para o cinema

A notícia de que a autora Helen Fielding matou o personagem Mark Darcy no terceiro livro da série Bridget Jones provocou comoção entre os fãs nas redes sociais.

Em trechos de seu novo livro,Louca pelo Garoto (Mad About the Boy, no título original em inglês), publicados pelo jornal The Sunday Times, a protagonista Bridget Jones revela em seu diário que Darcy - seu marido e pai de seus dois filhos - morreu cinco anos antes.

Darcy foi representado pelo ator Colin Firth nas adaptações dos dois primeiros livros da série para o cinema.

'Nãããão!'

A revelação foi recebida com indignação pelos fãs."Nãããão. Não Mark Darcy!", escreveu Fiona Ufton no Twitter.

Outra fã, Anne Robinson, acrescentou: "Mark Darcy está morto. Bridget Jones é uma viúva!! Isso é muita coisa para uma manhã de domingo tranquila".

"Espero que isso não seja verdade", tuitou Ashley Elliott.

Image caption Colin Firth interpretou Mark Darcy nas adaptações dos dois primeiros livros da série para o cinema

"Vi as notícias sobre a sequência de Bridget Jones, que vai sair no meu aniversário, e Mark Darcy está MORTO! Notícia horrível. #birthdayruined (aniversário estragado)", disse Mairi Thomson.

Os questionamentos também foram direcionados à autora. "Uma palavra para Helen Fielding: Por quê?", escreveu Chloe Helen Lemmon no Twitter.

Outra fã, Becky Milborrow, questionou: "Que diabos Helen Fielding está fazendo no próximo livro de Bridget Jones?".

Outros sugeriram que o livro pode não ter a mesma aceitação dos anteriores. "Não tenho certeza se eu quero ler o terceiro livro de Bridget Jones agora!", escreveu Naomi Sharples.

Namorado jovem

Nos trechos do livro publicados neste domingo, revela-se que Bridget tem dois filhos, Mabel e Billy, e um namorado jovem de 30 anos chamado Roxster.

O primeiro livro da série, O Diário de Bridget Jones, foi publicado em 1996, com uma sequência, Bridget Jones: No Limite da Razão, publicada três anos depois.

Escritos na forma de diário pessoal, os romances contam a história de uma mulher solteira de 30 e poucos anos que mora e trabalha em Londres.

Em 2001, uma adaptação para o cinema foi lançada, com a atriz americana Renee Zellweger no papel principal, Hugh Grant como o mulherengo Daniel Cleaver e Colin Firth como Darcy.

A adaptação do segundo livro da série foi lançada em 2004.

O novo livro tem lançamento previsto para 10 de outubro na Grã-Bretanha e no dia 30 de outubro no Brasil.