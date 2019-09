Mulheres são mais propensas a falta de ar, diz pesquisa

Image caption Estudo comparou 25 homens e 25 mulheres com diferentes níveis de exercícios

Os músculos pulmonares das mulheres precisam trabalhar mais do que os dos homens, deixando-as sem ar com mais frequência após exercícios físicos, segundo um estudo realizado na Universidade McGill, no Canadá.

A pesquisa, publicada na revista científica Experimental Physiology, examinou a atividade do diafragma - o músculo responsável pela função pulmonar.

Segundo mostrou o estudo, ele teria que trabalhar mais nas mulheres para compensar o tamanho menor dos pulmões.

Mesmo com um homem e uma mulher de tamanhos iguais, os pulmões das mulheres eram menores, e suas vias aéreas mais estreitas.

A falta de ar pode ocorrer por causa de exercícios físicos ou ser um sintoma de alguma doença, como a bronquite.

Diafragma

"Tanto com saúde quanto doentes, as mulheres têm uma chance maior de mostrar sinais de falta de ar após atividade física do que os homens", disse o coordenador da pesquisa, Dennis Jensen.

O estudo comparou 25 homens e 25 mulheres com idades entre 20 e 40 anos, se exercitando em uma bicicleta.

Os pesquisadores registraram a profundidade e a rapidez da respiração com diferentes níveis de exercícios.

Eles também registraram a "motivação para respirar", os sinais elétricos enviados para o diafragma para controlar seu movimento.

"As mulheres têm biologicamente pulmões menores, e elas têm que ativar mais os músculos respiratórios para movimentar uma certa quantidade de ar", disse Jensen à BBC.

Segundo ele, o estudo "dá uma noção importante sobre o porquê de mulheres com enfisema e insuficiência cardíaca terem sintomas respiratórios piores do que os dos homens".

Os pesquisadores pretendem agora investigar o impacto da obesidade sobre a falta de ar.