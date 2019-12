Diplomata japonês compete em arena de lutas do Sudão

A luta é um esporte muito popular no Sudão. Multidões lotam arenas semanalmente para ver o desempenho de seus lutadores favoritos.

Mas há uma novidade no torneio: um diplomata japonês residente no país desafiará um lutador do Sudão em seu próprio jogo.

Yasuhiro Murotatsu é o primeiro competidor estrangeiro a participar do campeonato.

O único problema é que ele já perdeu quatro lutas e vai para a disputa decisiva.

Mas perdendo ou ganhando ele já atingiu um de seus objetivos: conquistar a simpatia do público.