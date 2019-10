Sonar é usado na busca por avião desaparecido

A região onde caiu o avião da Malaysian Airlines, no sul do Oceano Índico, é considerado por cientistas um dos lugares mais difíceis para se encontrar um avião desaparecido: é distante, com mais de 3 quilômetros de profundidade e tem um dos piores climas do mundo.

Diante desse cenário, o uso de um equipamento acaba sendo imprescindível: um sonar.

Image caption Sonar é crucial em buscas no fundo do oceano

Esta técnica foi usada para as buscas do voo da Air France que partiu do Rio e caiu no Atlântico em 2009.

Mas o método é lento, já que é preciso escanear o fundo do mar linha por linha.

E se no caso do avião francês foram necessários dois anos para se encontrar boa parte da aeronave, a operação de busca do voo MH370 pode ser ainda mais difícil e demorada.

Em uma hora, a equipe britânica cobriu pouco mais de dois quilômetros quadrados com o sonar. A área de busca pelo avião desaparecido, no entanto, se estende por dezenas de milhares de quilômetros quadrados.