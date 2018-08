Manifestações contra Copa dividem opiniões

Protestando contra os gastos do governo brasileiro com a Copa do Mundo e reivindicando moradia, manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto caminharam até a Arena Corinthians, em São Paulo, nesta quinta-feira.

De acordo com a polícia militar, cerca de 2 mil pessoas se reuniram próximo ao estádio, que será palco da abertura do Mundial.

Direito de imagem BBC Brasil Image caption Movimento dos Trabalhadores Sem Teto reivindicou moradia diante da Arena Corinthians

A organização do evento disse que alguns dos ativistas eram moradores de favelas no entorno da Arena Corinthians, que foram removidas para as obras de acesso ao local.

O dia 15 de maio foi marcado por protestos em todo o país, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro.

O Comitê Popular da Copa, que reúne movimentos sociais e organizações que denunciam violações de direitos humanos e repressão à liberdade de expressão, organizou manifestações nas 12 cidades sede.

O apoio aos protestos, no entanto, não é unânime. Enquanto muitos cidadãos dizem compartilhar do descontentamento com os gastos com a Copa, outros afirmam que ir às ruas a um mês do Mundial não terá efeito prático.