Qual é a sua expectativa para a Copa do Mundo?

Direito de imagem BBC Brasil Image caption Brasileiros demonstram mistura de expectativa e desilusão com a Copa do Mundo

Brasileiros em três das cidades sede da Copa do Mundo, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, ainda estão divididos a respeito do Mundial, que começa na quinta-feira, dia 12 de junho.

A reportagem da BBC Brasil perguntou a pessoas nas ruas "qual é a sua expectativa para a Copa?" e recebeu respostas entusiasmadas e também desiludidas.

Alguns dizem que gostam do clima que já se instalou nas cidades sede com a chegada de torcedores estrangeiros, mas outros afirmam temer protestos e estar decepcionados com a preparação do país para o torneio.