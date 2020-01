Repórter da BBC é surpreendido por tiros em cidade próxima à Bagdá

Forças curdas tentam ajudar o exército iraquiano a impedir o avanço do grupo Estado Islâmico no Iraque e no Levante (ISIS na sigla em inglês) para a capital Bagdá.

O repórter da BBC Paul Wood está em Jalula, ao leste de Bagdá, onde curdos acreditam haver jihadistas estrangeiros apoiados por cerca de 600 combatentes tribais sunitas do ISIS.

Image caption Paul Wood viveu momentos de terror junto à soldados curdos atacados pelo ISIS

Os curdos sabem que devem parar o ISIS ali, ou os jihadistas entrarão na cidade vizinha de Baquba, a 60 km de Bagdá.

Wood viveu momentos de pânico quando o grupo de soldados curdos que estava com ele foi atacado pelo ISIS.

Os curdos acreditam que a luta foi causada por militantes deixados para trás pelo ISIS em Jalula.

Não foi um grande ataque como temiam os curdos. Mas são estes pequenos combates em pequenas aldeias no caminho para a capital que a sorte de Bagdá é decidida.