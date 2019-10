Um dia de torcedor inglês na Vila Madalena

Image caption Darren foi conhecer o bairro boêmio da Vila Madalena, em São Paulo

Como seria o dia de um torcedor estrangeiro no Brasil durante a Copa do Mundo? A reportagem da BBC Brasil acompanhou o inglês Darren Heffernan durante uma tarde em São Paulo.

Ele havia acabado de chegar à cidade, mas já está no país há dez dias, tendo passado por Curitiba e Manaus. Na capital amazonense, assistiu ao jogo da Inglaterra contra a Itália.

Junto de outros estrangeiros, Darren decidiu aproveitar o tempo livre na última terça-feira para conhecer o bairro boêmio da Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo, e conferir a partida entre Brasil e México.

Ele diz ter ficado impressionado com a paixão do brasileiro pelo futebol e destacou a hospitalidade com que foi recebido.

Entre as dificuldades que enfrentou, ele cita, principalmente, a barreira do idioma, que acabou superada pela simpatia do povo.