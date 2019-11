BBC Click: Twitter removerá posts que ofendam mortos

O Twitter começará a remover imagens e publicações ofensivas referentes a pessoas que já morreram a pedido de seus familiares.

O anúncio ocorre depois que a filha do ator Robin Williams recebeu mensagens com insultos após escrever sobre a morte do pai. No mesmo período, extremistas divulgaram um vídeo onde assassinavam um jornalista americano.

O boletim de tecnologia desta semana também destaca a tecnologia que faz carros "conversarem" para tentar evitar batidas e os exoesqueletos que estão sendo testados em estaleiros da marinha americana.