Dez uniformes de atletas que geraram polêmica

Apresentado pela primeira vez ao público na Volta Internacional da Toscana, competição anual de ciclismo realizada na Itália, o novo uniforme da equipe feminina de ciclistas da Colômbia chocou fãs do esporte e gerou polêmica.

O modelo insinuava a 'nudez' das atletas, afirmaram críticos.

Um deles foi o próprio presidente da UCI (União Ciclística Internacional), o inglês Brian Cookson, que considerou o design "inaceitável segundo qualquer padrão de decência".

Mas o uniforme não foi o primeiro a despertar reações acaloradas. Conheça outros modelos 'desastrosos' que também geraram controvérsia.

Seleção de futebol da Escócia

Os designers tentaram a todo custo inovar, mas quando o novo uniforme da seleção escocesa de futebol foi divulgado no início do ano, as críticas não tardaram a chegar.

As listras rosas e amarelas foram consideradas um 'fiasco' inclusive pelos torcedores mais apaixonados.

John Daly

O jogador de golfe americano, John Daly, tornou-se famoso pelos modelos 'chamativos' que usa nos campos.

Jorge Campos

O ex-goleiro da seleção de futebol mexicana, Jorge Campos, virou sensação na Copa do Mundo de 1994 pelo uniforme exótico.

David Seaman

Os modelos excêntricos não são uma exclusividade do mexicano. O ex-goleiro da seleção de futebol inglesa, David Seaman, também optou por um 'mix de cores' para defender as redes da Inglaterra na Eurocopa de 1996.

Rúgbi de sete

A estampa do uniforme da seleção inglesa de rúgbi de sete (variação do rúgbi jogada por apenas sete jogadores) resolveu deixar de lado o minimalismo, mas o modelo caiu em desgraça logo quando foi apresentado.

Herenveen FC

À primeira vista, parece que o amor pelo futebol se refletiu no uniforme dos jogadores do time holandês Herenveen FC.

Mas os 'pequenos corações' são, na verdade, nenúfares, símbolo da terra-natal da equipe.

Os torcedores, por outro lado, não se apaixonaram tanto pelo modelo.

Norwich City FC

O uniforme do time inglês Norwich City FC nos anos 90 parece ter dado alento ao atacante Mark Robbins, que costumava balançar as redes dos adversários.

Mas para críticos, o modelo era uma grande "derrota para a moda".

Basquete feminino

O uniforme imposto pela Fiba Europa (Confederação de Basquete da Europa) às atletas da Euroliga (Liga feminina europeia de basquete) em 2012 gerou polêmica entre as jogadoras por delinear "excessivamente" o corpo.

A Fiba Europa pediu a substituição das camisetas largas e shorts compridos por uniformes mais justos, que tornariam o campeonato "mais atraente" e ajudaria a aumentar a "diferenciação" entre o basquete feminino e masculino.

Inspirada nos modelos usados na ocasião pelas seleções brasileira e australiana, a peça foi criticada pelas próprias atletas, que acusaram a Fiba de tentar atrair mais público.

Atlético Mineiro

Apesar de ter tido sucesso nas vendas, a camisa de treino rosa do Atlético Mineiro foi criticada por torcedores mais conservadores.

Direito de imagem Flickr Atletico Mineiro

Polo aquático

Em 2010, durante os Jogos Asiáticos realizados na China, a equipe de polo aquático de Cingapura ousou ao aparecer com uma sunga que reproduzia a bandeira do país.

Estampada no meio do uniforme, a meia-lua islâmica sugeriu interpretações de caráter sexual. Também causou a fúria das autoridades do governo.