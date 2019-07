Peixinho dourado se recupera após retirada de tumor no cérebro

Direito de imagem BBC World Service Image caption Cirurgia demorou 45 minutos e custou R$ 470; segundo veterinários, George poderá viver mais 20 anos

Um peixinho dourado australiano está se recuperando de uma cirurgia após um tumor potencialmente fatal ter sido removido de seu cérebro em uma operação de "alto risco".

George, cuja proprietária mora em Melbourne, no sul da Austrália, recebeu anestesia geral antes do procedimento, que custou US$ 200 (R$ 470).

Em entrevista à rádio local 3AW, o médico Tristan Rich, que realizou a cirurgia, disse que o peixe está "bem e nadando por todo o lado".

Veterinários afirmam que o peixinho dourado, que tem 10 anos, poderá, a partir de agora, viver por mais duas décadas.

"George tinha um tumor muito grande no cérebro que foi crescendo lentamente, e isso estava começando a afetar sua qualidade de vida", afirmou Rich, que trabalha no hospital veterinário Lort Smith.

Cirurgia ou morte

Os médicos deram duas opções à proprietária de George: ou submeteriam o peixinho à cirurgia ou o sacrificariam.

"Ela foi corajosa o bastante para tentar", disse o médico.

Rich acrescentou que o peixe foi mantido vivo através do bombeamento de água com oxigênio através de suas brânquias.

Segundo ele, a operação, que demorou 45 minutos, foi "complicada".