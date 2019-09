Somália inaugura primeiro caixa eletrônico do país

Direito de imagem AFP Image caption Somália ganha primeiro caixa eletrônico; saque é feito somente em dólares

A Somália ganhou seu primeiro caixa eletrônico nesta semana. A primeira máquina inaugurada no país foi instalada na capital, Mogadishu, e chegou a causar estranheza entre os moradores.

Segundo o correspondente da BBC Mohamed Moalimu, algumas pessoas ficaram confusas e não sabiam direito para que serviria o aparelho eletrônico instalado ou mesmo como utilizá-lo.

A máquina, instalada pelo banco somali Salaam em um hotel luxuoso, permite aos clientes sacar dinheiro diretamente em dólares americanos. A Somália tem um sistema bancário primitivo que faz com que muitos habitantes do país dependam de remessas de dinheiro enviadas de fora.

O desenvolvimento do sistema financeiro da Somália foi impedido por mais de duas décadas de conflito envolvendo milícias e clãs religiosos.

'Grande avanço'

Omar Hassan, que mora no Reino Unido, mas está visitando a Somália, disse que a instalação do caixa eletrônico foi um grande avanço para a Somália.

"Eu acabei ficando em Mogadishu mais do que eu tinha planejado anteriormente, então fiquei sem dinheiro. Eu não pude acreditar na sorte que tive quando ouvi sobre o novo caixa eletrônico", disse à BBC, enquanto estava na fila para sacar dinheiro.

A moeda da Somália, o xelim, vale muito pouco e muitos comerciantes do país – além dos estrangeiros – fazem negócios usando dólares americanos.

O caixa eletrônico instalado permite as pessoas a sacar dinheiro de suas contas bancárias internacionais usando, por exemplo, cartões Visa, MasterCard e American Express, conforme contou o correspondente da BBC.

O porta-voz do banco Salaam, Said Abukar, explicou que, usando a máquina, as pessoas só poderão sacar dinheiro em dólares.

"Nós poderemos adicionar outras moedas no futuro. Os imigrantes ou turistas estrangeiros receberam a novidade com entusiasmo. Estamos planejando instalar mais desses caixas ATM em Mogadishu", disse ele à BBC.