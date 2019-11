Educação e saúde são temas de eleitores no Rio

Image caption x

Um dos maiores locais de votação do Rio de Janeiro, o Ciep Ayrton Senna da Silva, na Rocinha, serve como um bom termômetro de como os mais de 8 mil eleitores cadastrados ali estão encarando a reta final desta campanha presidencial.

Mais do que a divisão entre os candidatos Aécio Neves (PSDB) e Dilma Rousseff (PT), evidenciada em todo o país, eles comentaram à BBC Brasil temas como educação, saúde e segurança pública e indicaram insatisfação com o tom de polarização e acusações mútuas nesta campanha.

Independente do voto, o consenso entre os moradores da Rocinha, na Zona Sul do Rio, é de que o país precisa melhorar sobretudo nestas três áreas e que a esperança é de que haja comprometimento do novo governo com tais demandas populares.