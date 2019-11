Cinco hotéis que ficam em cima de árvores

Especiais, escondidos e - surpreendentemente - luxuosos. São hotéis construídos no topo de árvores. A ideia parece coisa de criança, mas estes ambientes foram criados para adultos.

1. O CONTO DE FADAS: CHÂTEAUX DANS LES ARBES, FRANÇA

O Châteaux dans les Arbes, em Dordogne, na França, foi construído em formato de castelos em miniatura.

Direito de imagem BBC World Service

Construído ao redor do fosso das ruínas de uma antiga fortaleza, elas foram criadas por um artesão chamado Rémi, especializado em casas de árvores.

O hotel tem escadas circulares, mirantes e até mesmo um jardim de inverno.

Direito de imagem BBC World Service

Alguns terraços possuem banheiras de hidromassagem, de onde se pode contemplar a vista. O antigo fosso hoje dá lugar à piscina do hotel. Para completar a experiência, os serviços são de primeira: massagem e comidas refinadas. O serviço de quarto é entregue com um sistema de cordas e cestas, dando uma sensação de "Rapunzel" aos hóspedes.

Direito de imagem BBC World Service

Os passeios locais também são dentro do tema "castelos", com trilhas pela floresta e passeio em embarcações antigas pelo rio Dordogne. Nas proximidades, fica a região vinícola de Bergerac.

2. O NÁUFRAGO: CHOLE MIJINI, NA TANZÂNIA

Chloe Mijni é um conjunto de sete casas em árvores baobá na ilha tropical de Chole, na costa da Tanzânia. O local foi um ponto de passagem importante do comércio do século 19. Hoje a sensação é de um lugar muito distante do resto do mundo.

Direito de imagem BBC World Service

O hotel não possui eletricidade, sinal de celular ou até mesmo estradas nas proximidades - mas os banhos nos quartos são quentes. O lugar é ideal para quem quer apreciar a tranqulidade da ilha, o som das ondas batendo no litoral e as vistas para o pôr do sol.

Direito de imagem BBC World Service

As jantas de culinária suaíli são servidas na praia entre ruínas do passado, à luz de velas. Os drinques são tomados em um bar em cima das árvores.

Os passeios no entorno são aventuras pelo mar - com possilidade de observar tubarões brancos e tartarugas.

3. A ÁRVORE 'URBANA': BANGCOC TREEHOUSE

A movimentada capital tailandesa não é o lugar onde se esperaria encontrar uma casa em árvores - ou doze. No sudeste, fica a região de Bang Krachao, que se assemelha a uma ilha no rio Chao Phraya.

Direito de imagem BBC World Service

Esta área verde é o coração ambiental da metrópole, cheia de florestas e rios. Em alguns cantos, há templos antigos escondidos na paisagem.

Direito de imagem BBC World Service

A Bangkok Treehouse é uma pousada no topo das árvores para quem quer respirar tudo isso. Muitas das casas são elegantes, mas a mais simples delas é a que tem a vista mais bonita. É aqui - a sete metros de altura do solo - que os hóspedes costumam fazer suas refeições, diante da incrível vista panorâmica.

Direito de imagem BBC World Service

O hotel possui piscinas naturais e um lugar para se alugar bicicletas. E quem ficar com saudades da cidade, é só atravessar o rio para viver a experiência intensamente urbana da capital tailandesa.

4. O MODERNO: FREE SPIRIT SPHERES, NO CANADÁ

A Free Spirit Spheres é um conjunto de casas suspensas em um emaranhado de cordas na ilha de Vancouver. A visão lembra um pouco a decoração de uma árvore de Natal.

Direito de imagem BBC World Service

Os arquitetos tentaram criar um ambiente de madeira que se confunde com a natureza, minimizando o impacto do hotel na fauna.

No solo, há banheiros e até uma sauna, mas várias das amenidades mais divertidas - como bares e restaurantes - estão nas árvores.

Direito de imagem BBC World Service

A atração local é avistar baleias à distância e esquiar pelo Monte Washington.

5. UM TOQUE REAL: BAGTHORPE HALL

Para muitos, casas na árvore são coisas simplórias, feitas com algumas tábuas e pregos. Mas a história está repleta de exemplos com casas do tipo construídas com luxo e extravagância. O imperador romano Calígula dava festas e banquetes luxuosos em uma casa no topo de uma árvore. Os Médici decoravam tudo com fontes de mármore.

Direito de imagem BBC World Service

Essa é a tradição seguida por Bagthorpe Hall, em Norfolk, na Inglaterra. A casa fica no topo de um carvalho antigo. O quarto principal tem uma cama king-size. A banheira é feita de cobre.

Direito de imagem BBC World Service

Não há rastros de tecnologias moderna: TV, rádio ou internet sem fio.

A principal atração é a natureza, que se espalha ao longo de 20 hectares. Há também o charme das cidadezinhas litorâneas da Inglaterra.

Leia a versão original desta reportagem em inglês no site BBC Travel.