Direito de imagem AP Image caption Canal cuja construção deve começar no mês que vem promete ser maior que o Canal do Panamá

O famoso canal do Panamá, que há 100 anos liga os oceanos Atlântico e Pacífico, está prestes a ganhar um concorrente à altura. Começa em 22 de dezembro a construção do Grande Canal da Nicarágua, obra cercada de números grandiosos, com inauguração prevista para 2020.

Mais longo, largo e profundo que o vizinho panamenho, o novo canal é obra do misterioso multimilionário chinês Wang Jing, de 41 anos. Presidente da gigante das telecomunicações Beijing Xinwei Telecom Technology Co., onde tem participação de US$ 1,1 bilhão, ele é o único representante conhecido da HKND Group (Hong Kong Nicaragua Canal Development), empresa que obteve a concessão da obra na Nicarágua.

O período de concessão prevê 50 anos pelos direitos de construir o canal e outros 50 para administrá-lo. O local deve ainda abrigar dois portos, um aeroporto, um centro turístico e um parque industrial.

O projeto, entretanto, enfrenta resistência de ambientalistas e comunidades locais. A preocupação são os impactos em comunidades pobres da região e em reservas naturais - o canal atravessará uma importante fonte de água e um lago, o que pode assorear rios locais.

Direito de imagem BBC World Service

Veja alguns dos números e cifras da obra:

US$ 50 bilhões

é o valor estimado para a construção do canal da Nicarágua, segundo a HKND.

50 mil pessoas

devem ser empregadas diretamente na obra, de acordo com a HKND.

200 mil empregos

indiretos também são estimados pelos responsáveis pela obra.

278 quilômetros

ou 3,5 vezes o tamanho do canal panamenho, é o comprimento previsto - o canal do Panamá tem 77 quilômetros.

41 anos

é a idade do multimilionário chinês Wang Jing, que vem sendo questionado por suposta falta de experiência em obras de engenharia desta magnitude.

US$ 1,1 bilhão

é a participação de Wang Jing na Beijing Xinwei Telecom Technology Co., empresa de telecomunicações em Pequim, na China.

230 a 520 metros

é a variação de largura prevista para o canal. Sua profundidade máxima deve ser de 27,6 metros.

5 anos

é o tempo previsto para a obra. No caso do Panamá, a construção durou 10 anos.

50 anos

é a duração prevista para a concessão dada pela Nicarágua a chinesa HKND, podendo se extender por mais 50.

8,624 km²

é a área de superfície do Grande Lago da Nicarágua. A rota do canal atravessará esta grande massa de água doce, a maior da América Central, o que desperta críticas de ambientalistas.