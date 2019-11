Vídeo com avós experimentando maconha faz sucesso na internet

Direito de imagem xx

Um vídeo que registra a reação de três senhoras americanas ao fumar maconha pela primeira vez faz sucesso na internet e já foi assistido mais de 11 milhões de vezes.

No vídeo, produzido pelo grupo Apropos e publicado no YouTube, as três "avós" fumam maconha em um narguilé e seguem conversando. As mudanças em suas reações ficam visíveis e podem ser acompanhadas na tela em um clipe de seis minutos que resume os quarenta e cinco minutos de duração da experiência.

Clique para assistir ao vídeo publicado no YouTube

À medida que o tempo passa, cresce a descontração do grupo, o riso se torna mais abundante e as três aparentam uma crescente dificuldade de manter a concentração.

Em um momento, uma das senhoras comenta que sente seus músculos em volta do pescoço mais relaxados. As duas outras ouvem com atenção e, ao final, uma delas diz, sorrindo, que não conseguiu acompanhar o que a outra explicava. "Eu me perdi completamente e não sei do que você falava." As três caem na risada, dizem que gostaram da experiência e que poderiam voltar a fumar.

A iniciativa marca a discriminalização do uso da maconha no Estado de Washington.

A nova lei não considera mais crime a posse de pequenas quantidades da droga (até 28 gramas).