Do alto, drone fotografa arquitetura inspiradora de Moscou

Moscou, a capital da Rússia, foi fotografada de cima, por ângulos inusitados, sob os olhos do fotógrafo neo-zelandês Amos Chapple. Usando um drone equipado com uma câmera, ele conseguiu uma perspectiva sobre a cidade. Acima, o hotel Ukrania iluminado no entardecer. (Foto: Amos Chapple / Rex Features)