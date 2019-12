Quanto tempo você levaria para ganhar o salário de um astro do futebol?

Os astros mundiais do futebol ganham alguns dos maiores salários do mundo. O atual contrato do português Cristiano Ronaldo no time espanhol Real Madrid garante cerca de 350 mil euros (R$ 1 milhão) por semana. Quanto você ganha em comparação? Para descobrir, use nossa calculadora – que é parte de uma série de reportagens da BBC sobre a mobilidade social no mundo.

Donos de times de futebol europeus passaram a maior parte do mês de janeiro fechando acordos multimilionários para atrair jogadores durante a janela de transferências da temporada.

No total, cerca de R$ 4 milhões foram gastos pelos 20 times do Campeonato Inglês nesta temporada – o maior gasto com transferências já registrado – e os jogadores europeus mais cobiçados ganham salários mais altos do que nunca.

Em meio a uma polêmica sobre o acordo que levou o brasileiro Neymar para o Barcelona, o time espanhol afirmou que o atacante ganha cerca de R$ 27 milhões por ano, ou R$ 2,2 milhões por mês – muito distante do salário mínimo mensal brasileiro, de R$ 788.

Esta calculadora de salários de futebol é parte da temporada "A Richer World" da BBC, uma série de reportagens em TV, rádio e online que investiga a riqueza, a pobreza e a desigualdade em todo o mundo.

Nota: Os valores dos salários dos jogadores foram apurados ou confirmados pela BBC Sport. Os dados sobre os salários são considerados antes do desconto dos impostos e não incluem o faturamento dos jogadores com patrocínios e outros acordos comerciais. As médias salariais de cada país e do mundo foram produzidas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). Os dados da OIT contam apenas as pessoas assalariadas, não os trabalhadores autônomos ou as pessoas que recebem benefícios do governo. Para comparar os salários entre os países, a calculadora ajusta todos os dados usando a taxa de conversão da Paridade do Poder de Compra (PPP) do Banco Mundial, que reflete as variações no custo de vida de um país para o outro. Dados sobre as camisas dos times de futebol foram coletados dos sites dos clubes.