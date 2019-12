BBC festeja Ano Novo Lunar em 17 idiomas

A BBC preparou um vídeo com 'Feliz Ano Novo Chinês' em 17 línguas para marcar o Ano Novo Lunar, uma das principais datas do calendário seguido por diversos países asiáticos, diferente do calendário gregoriano, usado na maior parte dos países ocidentais.

O Ano Novo Chinês também é conhecido como Ano Novo Lunar, porque o calendário chinês considera as fases da lua juntamente com a posição do sol em seu cálculo de passagem do tempo.

Por isso, o início do Ano Novo Chinês no calendário gregoriano é diferente a cada ano. Ele começa na segunda lua nova após o solstício de inverno (no hemisfério norte).

A festa é celebrada na China, em seus territórios Hong Kong e Macau e em Taiwan, Cingapura, Tailândia, Indonésia, Malásia, Ilhas Maurício, Vietnã, Coreia do Sul e Filipinas. Também há festas em bairros chineses de todo o mundo.

As festividades incluem o culto a deuses e a antepassados. Os chineses também relacionam cada ano a um dos 12 animais de seu zodíaco. Este ano é considerado o ano do carneiro.

