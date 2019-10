Direito de imagem Thinkstock Image caption Clube de bilionários brasileiros encolheu de 65 para 54 integrantes, segundo o ranking da revista 'Forbes'

Bancos, fazendas, cervejas e redes de TV. Essas são algumas das principais áreas onde atuam os bilionários brasileiros listados no ranking da Forbes, divulgado nesta segunda-feira.

Dos 54 bilionários do país, 13 deles têm negócios no setor bancário, como Joseph Safra, dono do banco Safra e o "banqueiro mais rico do mundo", ocupando o segundo na lista dos brasileiros e 52º no ranking geral. Três membros da família Moreira Salles, do Itaú Unibanco, também estão na lista.

Sete posições do ranking nacional estão ocupadas por brasileiros do agronegócio, como o empresário e senador Blairo Maggi (PR-MT), um dos maiores produtores de soja do mundo.

A terceira area de atuação dos bilionários brasileiros é a cerveja. Trés deles são sócios da Anheuser-Busch InBev - Jorge Paulo Lemann, primeiro lugar da lista de brasileiros deste ano e do anterior e 26º no ranking geral, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira -, além de Walter Faria, da Itaipava.

Direito de imagem Reuters Image caption Três entre os dez maiores bilionários do Brasil são sócios da AB InBev

Também com quarto representantes, o setor de comunicação da lista é representado pela família Marinho, das organizações Globo, e pelo bispo Edir Macedo proprietário da Rede Record e fundador da Igreja Universal do Reino de Deus.

Clube 'enxuto'

Pela primeira vez desde 2008, o clube de bilionários brasileiros encolheu, de acordo com a Forbes. O número passou de 65 bilionários no ano passado para 54 no ranking atual.

"Demorou, mas os brasileiros mais ricos do mundo finalmente começaram a sentir as consequências da desaceleração econômica do país, que começou em 2010 em meio a uma combinação de eventos como a queda do preço das commodities, escândalos de corrupção e gastos excessivos do governo", diz a revista.

A lista geral da revista é liderada por Bill Gates, com uma fortuna de US$ 79,2 bilhões. Ele é seguido pelo magnata das comunicações mexicano Carlos Slim, com US$ 77,1 bilhões, e o megainvestidor americano Warren Buffett, com US$ 72,7 bilhões.

Direito de imagem AFP Image caption Com uma fortuna estimada em US$2,1 bilhões, o cineasta Walter Moreira Salles Jr. está em 894ª posição no ranking geral

Mark Zuckerberg, dono do Facebook, subiu 5 posições neste ranking e agora está, pela primeira vez entre os 20 mais ricos, em 16º lugar.

Lemann, o brasileiro mais bem posicionado no ranking (veja ranking abaixo), tem uma fortuna estimada em US$ 25 bilhões. Ele é seguido por Joseph Safra, cuja fortuna estimada é de US$ 17,3 bilhões, e por Marcel Herrmann Telles, também da Anheuser-Busch InBev, com US$ 13 bilhões.

Chineses

De acordo com a Forbes, apesar da queda no preço do petróleo e do enfraquecimento do euro, o ranking dos bilionários expandiu-se. São 1.826 deles, com fortuna total estimada de US$ 7,05 trilhões ao redor do mundo. São 290 novos bilionários, 71 deles da China.

O Brasil ainda não produziu uma bilionária mulher que tenha ascendido por conta própria, diz a revista.

"Maria Helena Moraes Scripilliti é a mulher mais rica do Brasil, com uma fortuna de US$ 2,4 bilhões. Ela está entre os acionistas controladores do grupo familiar Votorantim, o quinto maior conglomerado industrial diversificado da América Latina", aponta a revista.

Um dos nomes que saíram da lista foi o de Cesar Mata Pires. Sua fortuna era estimada em US$ 1,55 bilhão no ano passado, mas hoje é menos da metade disso. "Tem sido um ano duro para Mata Pires, cuja problemática empreiteira OAS foi supostamente envolvida em um escândalo de propinas da estatal Petrobras, o que resultou na prisão de alguns de seus executivos", diz a Forbes.

"Títulos emitidos pela OAS com vencimento em 2019 caíram 88% desde as prisões, e a empresa perdeu prazos de pagamento alegando dificuldade em acessar suas contas."

