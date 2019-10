‘Jihadista John’ era solitário e frio, relata ex-militante do ‘EI’

Direito de imagem Credito desconhecido Image caption Fontes disseram à BBC que proteção de John Jihadista é prioridade para o Estado Islâmico

O carrasco do grupo autodeclarado "Estado Islâmico" (EI), conhecido como "John Jihadista" é um homem frio, calado e solitário, que não se mistura com os outros combatentes, segundo um desertor da milícia.

A BBC conversou com um dos militantes do EI que conheceu Mohammed Emwazi logo que ele chegou na Síria, há cerca de dois anos.

Diferente de outros britânicos, Emwazi não se incomodava em aparecer nos vídeos do Estado Islâmico, segundo o desertor. Ele se tornou um dos homens mais procurados das autoridades do Ocidente.

Leia mais: Mascarado de vídeos de decapitações era de classe média e instruído

Emwazi é um cidadão britânico nascido no Kuwait, que morava no oeste de Londres. Ele foi escolhido pelo grupo extremista para decapitar reféns em vídeos da organização.

Abu Ayman, como o desertor escolheu ser chamado, é um homem magro com pouco mais de 20 anos, de sorriso fácil.

Quando os dois se encontraram, ambos eram combatentes comuns do "Estado Islâmico", que lutavam contra o regime sírio.

Os combatentes estrangeiros, muitos dos quais britânicos, se juntaram em uma cidade chamada Atmeh, no norte da Síria.

"Ele era estranho"

Direito de imagem AP Image caption Militantes britânicos do "Estado Islâmico" costumavam se reunir na cidade síria de Atmeh

Atmeh era – e ainda é – um campo de refugiados espalhado na encosta de uma montanha.

Mas os jihadistas invadiram casas próximas ao local para viver com um pouco mais de conforto.

Os militantes britânicos as chamaram uma delas de "Jihad cinco estrelas" – e até publicaram fotos no Twitter e no Instagram. Abu Ayman visitou a "Casa Britânica" muitas vezes.

O desertor disse que achou Emwazi estranho na primeira vez que eles se encontraram. "Ele era frio e não falava muito. Não se juntava a nós nas orações, rezava apenas com seus amigos... os outros irmãos britânicos rezavam conosco, mas ele era estranho".

"Os outros irmãos britânicos diziam 'oi' quando nos viam na rua, mas ele virava o rosto".

Leia mais: Viúva de refém morto por ‘John Jihadista’ quer militante vivo

"Os combatentes britânicos andavam sempre em grupo, mas ele não se juntava".

Então, como Mohammed Emwazi, o soldado regular, se tornou "John Jihadista", o terrível símbolo da brutalidade do Estado Islâmico?

"O Isis (como também é conhecido o 'Estado Islâmico') tem psicólogos profissionais", disse Ayman.

"Eles sabem como escolher os combatentes e torná-los famosos. Porém, não havia nada especial em John Jihadista... qualquer um poderia se tornar como ele".

"Muitos irmãos se juntaram ao Isis para ter acesso a armas novas, armas de luxo, para dirigir jipes e aparecer".

Localização secreta

Direito de imagem AP Image caption Segundo desertor, Mohammed Emwazi foi escolhido por psicólogos do "EI" para virar instrumento de propaganda

Abu Ayman disse que deixou o Isis depois de receber ordens para matar mulheres e crianças.

Questionado sobre como seus colegas viam John Jihadista, ele afirmou: "Alguns o amavam".

"Alguns se juntaram ao Isis depois de assisti-lo e admirá-lo; tomam ele como um exemplo”.

Leia mais: Após 'EI' destruir antiguidades, Iraque reabre museu fechado desde invasão americana

"O Isis manipula ele como se tocasse um piano. Ele é uma celebridade para atrair irmãos muçulmanos na Europa".

"Mas outros acham que ele está apenas se mostrando, que o Isis o está manipulando".

"Eles querem desertar, vão fugir assim que tiverem uma oportunidade".

Mas não é possível saber se foi o "Estado Islâmico" que transformou Mohammed Emwazi em Jihadi John, o carrasco ameaçador. Ou talvez esse lado de sua personalidade tenha estado sempre lá, tendo sido despertado pela guerra.

Sem dúvida ele diria que está implementando a lei de Deus – e se vingando dos países ocidentais que realizaram ataques aéreos contra o Estado Islâmico.

Diversas fontes disseram à BBC que o "Estado Islâmico" se esforça para manter John Jihadista em segurança. Sua localização é um segredo bem guardado.

Ele tem um grande valor para a organização, na medida em que encoraja outros jovens e revoltados rapazes muçulmanos da Europa a irem à Síria – para se tornar alguém como ele.