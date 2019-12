Ativistas afegãs rompem tradição e carregam caixão de mulher linchada

Direito de imagem AP Image caption Ativistas dos direitos das mulheres e da sociedade civil carregaram caixão de Farkhunda, linchada por multidão

O caixão de uma mulher espancada e apedrejada até a morte em Cabul foi carregado por um grupo de mulheres, rompendo a tradição dos funerais no Afeganistão.

Centenas de pessoas foram ao funeral de Farkhunda exigindo que os perpetradores do crime fossem punidos.

Na última quinta-feira, uma multidão, composta principalmente por homens, atacou a mulher com paus e pedras, espancando-a até a morte. Em seguida, atearam fogo a seu corpo. A polícia, segundo relatos, testemunhou a ação, mas não tomou providências.

O ataque da mulher, assim como a falta de intervenção policial, foram duramente criticados.

O presidente afegão Ashraf Ghani disse ter ordenado uma investigação sobre o episódio.

Imagens do ataque filmadas por celulares circularam nas redes sociais em todo o mundo.

Leia mais: 'Minissaia' causa espanto e polêmica nas ruas do Afeganistão

Direito de imagem Reuters Image caption Mulher foi acusada de queimar cópia do Alcorão, mas investigador oficial diz que ela era inocente

Direito de imagem AP Image caption Imagens de mulher sendo espancada e apedrejada repercutiram nas redes sociais

'Completamente inocente'

Testemunhas dizem que o grupo acusava a mulher de queimar uma cópia do Alcorão, o livro sagrado do islamismo.

No entanto, um funcionário do Ministério do Interior encarregado de investigar o caso disse não ter encontrado provas que confirmassem a acusação.

"Farkhunda era completamente inocente", disse o general Mohammad Zahir à imprensa local. Segundo ele, 13 pessoas, incluindo policiais, foram presas.

Direito de imagem BBC World Service Image caption Governo diz que cerca de 13 pessoas já foram presas por ataque; polícia assistiu a linchamento

Em seu funeral, neste domingo, ativistas de direito das mulheres e da sociedade civil carregaram o caixão, papel que costuma ser desempenhada por homens. As mulheres choravam e gritavam "queremos justiça para Farkhunda".

O irmão de Farkhunda disse à agência de notícias Reuters que ela se preparava para ser professora de estudos religiosos.

As mulheres ainda sofrem discriminação na maior parte do país e os ataques a elas frequentemente não são punidos.

Mesmo assim, acredita-se que este ataque, que aconteceu próximo à mesquita Shah-Du-Shamshaira, seja o primeiro do tipo no Afeganistão.

Leia mais: Juramento à bandeira feito em árabe causa polêmica em escola nos EUA