Caso Germanwings: quando um avião é velho demais para voar?

Direito de imagem Thinkstock Image caption Cálculo da vida útil de aviões inclui fatores como qualidade e custo de manutenção, além do plano de negócios da companhia aérea

Após o desastre de avião da Germanwings, que caiu nos Alpes franceses matando as 150 pessoas a bordo, foi divulgado que a aeronave envolvida, um Airbus A320, estava voando havia 24 anos.

Embora se conheça o papel do copiloto Andreas Lubitz, suspeito de derrubar o avião, uma a questão que veio à tona é se há um limite para o tempo de vida de um avião.

Talvez 10 anos? 20? 30 seria demais?

É difícil determinar exatamente quantos anos se pode pilotar uma aeronave sem o tempo que esteve em serviço seja um risco para os passageiros e tripulantes.

"Na indústria da aviação não existe um número específico de anos que determina que é seguro usar ou não uma aeronave, seja qual for o modelo", disse Paul Hayes, diretor de segurança da aviação Ascend, uma consultoria em aspectos internacionais relacionadas com a aviação.

"Não existe um calendário, um determinado número de voos ou quilometragem, afirmando que, depois de um momento, a aeronave deve parar de funcionar", disse o especialista à BBC News.

Velhos?

Existem aviões que foram construídos na década de 50 que ainda são utilizados.

É o caso de bombardeiro militar B-52, um modelo que mantém a Força Aérea dos EUA em serviço, embora seu primeiro vôo tenha ocorrido em 1952.

A vida útil de um avião Em geral, a vida útil de uma aeronave é de 25 anos. Isso se aplica a mais de 3.000 aeronaves comerciais que estão ainda em uso no momento.

O cálculo da vida varia muito, um fator importante é o modelo de negócio da empresa.

Estima-se que ao longo dos próximos 20 anos, cerca de 12.000 aeronaves serão aposentadas

A segurança (condições das peças do avião), impacto ambiental, a reputação da empresa e a facilidade com que você pode operar a aeronave também são elementos que ajudam a determinar o fim da vida útil do aviões. Fonte: IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo)

Seus pilotos são geralmente muito mais jovem do que a aeronave em si.

Hayes dá um outro exemplo: "Os Douglas C-47 (avião de transporte militar que data da Segunda Guerra Mundial) foram desenvolvidos nos anos 40. Dos cerca de 12 mil construídos nessa época, metade ainda está operando."

Mas como garantir que uma aeronave que tenha sido usado por décadas não são perigosas?

A chave, de acordo com os especialistas em aviação, é a manutenção adequada do avião. E a frequência, rigor e cuidados são essenciais.

Revisões

"As revisões que requerem uma determinada aeronave depende do tipo de aeronave", disse à BBC um porta-voz da Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido.

"E é a empresa que produz o avião que determina a frequência e características das inspeções que são necessárias. É por essa razão que não se pode falar de um cronograma de manutenção único," acrescenta.

Em termos muito gerais, inspeções diárias após cada pouso e depois no final do dia são realizadas.

Além disso, há muito inúmeras outras revisões específicas que ocorrem em intervalos anuais.

Dinheiro

O ponto fundamental que, na maioria dos casos, determina para valer a vida útil de um avião é a questão econômica.

A frequência das sessões de manutenção exigidos pelo dispositivo, a disponibilidade de peças de reposição, o custo e quantidade de combustível que necessita da aeronave são alguns dos fatores que são levados em conta para definir quanto tempo um avião vai voar.

E muitas vezes a manutenção vai custando cada vez mais com o passar dos anos.

"Em muitos casos, os aviões de passageiros chegam ao final de sua 'vida econômica' aos 24 anos, desde que sejam mantidos adequadamente", diz Hayes à BBC.

"Após esse tempo, eles são geralmente passam a ser utilizados como aviões de carga."

No entanto, a identificação de elementos específicos para quantificar a "vida econômica" de um avião é extremamente difícil, como demonstra uma análise feita pela companhia aérea americana Boeing.

"O conceito de vida útil a partir de uma perspectiva econômica é determinado por parâmetros conceituais como o modelo de negócio da companhia aérea, o planejamento que existe em relação à frota, fatores econômicos presentes no momento da compra do equipamento e o estudo da operação geográfica, entre outros ", diz o relatório da Boeing.