Japonesa bate recorde como primeira centenária a nadar 1.500m

Direito de imagem AFP Image caption Mieko Nagaoka começou a nadar aos 82 anos e já coleciona recordes

Aos 100 anos de idade, a japonesa Mieko Nagaoka conseguiu um feito histórico no esporte. Ela foi a primeira centenária a conseguir completar uma prova de 1.500 metros nado livre em uma piscina semi-olímpica, de 25 metros.

Ela conseguiu a façanha em 1h15m optando pelo nado de costas para fazer a prova toda. Nagaoka foi a única pessoa da sua idade - na categoria de 100 a 104 anos - a participar da competição na pequena cidade de Matsuyama no último sábado.

Nagaoka, que começou a nadar somente aos 82 anos, também tem o recorde na sua categoria por nadar a mesma distância na piscina olímpica, de 50 metros. Em nível internacional, a nadadora japonesa detém o recorde mundial da sua categoria, conforme reconhecido pela Fina (Federação Internacional de Natação), com 24 títulos de curta e longa distâncias.

Agora, ela espera seu último feito ser reconhecido pelo Livro Guinness dos Recordes.

Atleta

Mieko Nagaoka começou a nadar como terapia para seus joelhos, mas logo se envolveu com a atividade e se viu treinando várias vezes na semana. Desde então, ela começou a participar de competições de natação pelo mundo.

Inspirada por uma família de nadadores, Nagaoka seguiu no esporte e chegou a lançar um livro no ano passado após completar 100 anos de idade intitulado Tenho 100 anos e sou a melhor nadadora ativa do mundo (em tradução livre).

"Quero nadar até ter 105 anos se conseguir viver até lá", disse a centenária à agência de notícias japonesa Kyodo.

O Japão tem uma população em envelhecimento crescente, com 59 mil centenários vivendo no país, segundo dados oficiais de 2014. Na semana passada, a japonesa Misao Okawa, a pessoa mais velha do mundo até então, morreu aos 117 anos.

