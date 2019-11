Brasil sobe oito posições em ranking global de felicidade

Image caption Ranking considera PIB per capita, expectativa de vida e outros fatores

O Brasil subiu oito posições e chegou ao 16º lugar no ranking de felicidade divulgado pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável (SDSN, na sigla em inglês), uma iniciativa da ONU.

O país mais feliz do mundo, segundo a pesquisa, é a Suíça, seguida por Islândia, Dinamarca, Noruega e Canadá.

Já o país mais triste é Ruanda, que sofreu com um genocídio nos anos 1990. A Síria, assolada por uma guerra civil, também está entre os menos felizes, assim como Togo, Burundi e Benin.

Ranking de Felicidade 2012 - 2014 1 - Suíça 2 - Islândia 3 - Dinamarca 4 - Noruega 5 - Canadá ... 16 - Brasil 17 - Luxemburgo 18 - Irlanda 19 - Bélgica 20 - Emirados Árabes Unidos Fonte: World Happiness Report 2015

O índice considerou 158 países com base em dados do instituto de pesquisa Gallup.

O ranking é baseado no quanto as pessoas se consideram felizes, mas ele estima também o quanto dessa felicidade se deve a variáveis como PIB per capita, expectativa de vida, níveis de corrupção e liberdades individuais.

Contaram a favor do Brasil a expectativa de vida e o apoio social (que significa ter com quem contar em situações problemáticas).

O Brasil havia ficado em 24º lugar na última edição do ranking, em 2013. Os pesquisadores afirmam que os brasileiros dizem se sentir mais felizes atualmente, mas que a melhora na posição do país não se deve a nenhuma grande alteração em outros fatores.

O objetivo do ranking é influenciar em políticas públicas.

"Cada vez mais a felicidade é considerada uma medida adequada de progresso social e um objetivo da política pública", diz o relatório.

"Um número cada vez maior de governos nacionais e locais estão usando dados sobre felicidade na busca por políticas que possam permitir que as pessoas tenham uma vida melhor".

O SDSN é composto por integrantes do meio acadêmico, de governos e do setor privado. O primeiro relatório foi lançado em 2012.