Calçados que podem ser ajustados foram criados para crianças vivendo em situações de pobreza

Uma ONG americana desenvolveu um tipo de sandália infantil de tamanho ajustável para calçar crianças vivendo em situações de pobreza.

Entre o primeiro e os seis anos de idade, o pé de uma criança pode mudar de tamanho em poucos meses, o que torna difícil para famílias de baixa renda e orfanatos manterem a criança adequadamente calçada.

Os "sapatos que crescem" podem ser ajustados cinco vezes e foram projetados para durar em torno de cinco anos.

O idealizador do calçado - uma sandália com sola de borracha robusta e parte superior em couro - é o pastor Kenton Lee, da cidadezinha de Nampa, em Idaho, nos Estados Unidos.

Lee, de 30 anos, é também o fundador e diretor-executivo da ONG Because International, que distribui os sapatos.

Inspiração

Falando à BBC, Lee contou que depois de terminar a faculdade viajou para Nairóbi, no Quênia. Lá, foi morar e trabalhar em um orfanato.

"Um dia, estava com as crianças e vi uma menina com sapatos que eram pequenos demais. Ela tinha feito uma abertura na ponta dos calçados, para abrir espaço para os dedos. Naquele dia, tive uma ideia: e se pudéssemos criar um sapato que se ajustasse, que aumentasse de tamanho?"

Ele explicou que a ideia inicial partiu dele, mas muitas pessoas contribuíram para que se concretizasse.

Fivelas e uma tira permitem que o calçado se expanda para acomodar o pé da criança à medida que ele cresce.

"Criamos um design muito simples e funcional. As próprias crianças podem ajustar o calçado para ter conforto e proteção."

Fivelas e uma tira permitem que o calçado se expanda para acomodar o pé da criança à medida que ele cresce

A sandália é fabricada em dois tamanhos, explicou Lee.

"Provavelmente, vamos fabricar tamanhos maiores, mas no momento temos o pequeno e o grande. O menor serve para crianças do jardim da infância até a quarta ou quinta séries. O maior vai dali até a nona série."

Lee contou que o objetivo central da iniciativa era ajudar crianças em todo o mundo que precisam desesperadamente de sapatos. Funciona assim: os interessados em doar os calçados podem visitar o site da Because International e fazer sua contribuição. Uma doação de US$ 10 compra um par.

"Qualquer pessoa pode ir ao nosso site e ajudar crianças em todo o mundo a terem um par de sapatos", disse.

No entanto, o calçado que cresce está fazendo tanto sucesso que Lee considera expandir o projeto.

"Recentemente, fomos contactados por muitas pessoas interessadas no projeto, gente da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos... então, talvez criemos um programa para que os sapatos sejam comercializados."

Ele avisa que são definitivamente calçados para climas quentes. "Esperamos poder melhorá-los cada vez mais, mas estamos muito felizes com o que temos nesse momento."