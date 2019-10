Imagens mostram devastação em distrito próximo a epicentro de terremoto no Nepal

O distrito de Gorkha, perto da fronteira com a China, fica próximo ao epicentro do terremoto que no sábado atingiu o Nepal, matando e ferindo milhares de pessoas.

Uma equipe da BBC esteve na região, mostrando que a maioria das casas e edifícios foi reduzida a escombros.

Quatro dias após a tragédia, as equipes de resgate e ajuda humanitária apenas começaram a chegar às áreas mais remotas do Nepal, como Gorkha.

Moradores temem tremores secundários e cientistas alertam que um novo grande temor ainda pode ocorrer.