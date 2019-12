Adolescente hondurenha dá dicas de ‘como ser pobre com estilo'

Seja humilde! Esse é o bordão de "La Chiki", uma adolescente hondurenha de 14 anos de idade que se tornou um fenômeno na internet.

Paola Mejía conseguiu centenas de milhares de fãs no Facebook publicando vídeos curtos com dicas sobre como ser pobre com estilo.

Entre as dicas: comprar roupas de segunda mão e fazer chapinha no cabelo com um ferro de passar roupas e uma almofada.

Mas a fama rendeu contratos de propaganda. Será que Paola vai conseguir continuar a ser humilde?

Reportagem: Gabriela Torres

Video-reportagem: Greg Brosnan