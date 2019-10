O blog 'Para Inglês Ver' está de volta em sua segunda edição com uma nova turma de blogueiros em viagens pelo Brasil.

Neste período pré-Olímpico, em que o país se prepara para voltar aos holofotes internacionais, direcionamos nossas lentes para as aventuras e desventuras de um grupo de estudantes britânicos descobrindo o Brasil contemporâneo.

Relançamos o blog com um primeiro grupo de quatro (outros virão por aí): Adam Smith, Malika Shah, Charles Humphreys e Amanda Thomas, todos estudantes do Departamento de Línguas Modernas de Oxford. Um é apaixonado por nossa gramática. Outro comeu a melhor comida do Brasil em um restaurante sem letreiro. Um é fã de Macunaíma e outro diz, "com certa vergonha", adorar pagode! Descubra quem é quem em nossas publicações ao longo desta semana.

Confira o primeiro post da nova edição da série 'Para Inglês Ver'

Direito de imagem xx Image caption Malika (à direita) está em Salvador e faz parte de nova turma de blogueiros

No post de lançamento, um ano atrás, escrevi o seguinte:

"Queremos que nossos leitores ajudem o grupo a entender melhor a diversidade brasileira, mas que também aproveitem o blog para refletir sobre aqueles aspectos da nossa realidade que, de tão comuns, acabam invisíveis". Continua valendo. O objetivo não é pôr o estrangeiro em um pedestal, reforçando aquela ideia ultrapassada (e até provinciana) ironizada pelo "Deu no 'New York Times'". Ou seja, o diálogo é de igual para igual. Compartilhem, comentem e critiquem!

Direito de imagem BBC Brasil Image caption Lily Green se surpreendeu com racismo no Brasil

E se você não faz ideia do que seja o 'Para Inglês Ver', não deixe de dar uma olhada. Já destacamos temas polêmicos como, por exemplo, a descoberta do racismo em um país conhecido como democracia racial, no post emocionante de Lily Green ( Uma inglesa brasileira), ou o tratamento recebido por empregados domésticos que surpreendeu a brasileira-britânica Yara Fowler ( As damas de branco e o apartheid à brasileira).

Image caption Yara escreveu sobre 'apartheid à brasileira', feminismo, bjs e abs

E não ficamos só em polêmicas. Em um dos posts mais compartilhados e comentados, Lily Green pedia dicas sobre gírias de várias partes do Brasil para um Pequeno Dicionário de Gírias Brasileiras. Recebemos centenas de sugestões às quais ela respondeu com o post Sobre gírias, bairrismo e responsabilidade individual. Sim, bairrismo. O bate-boca Norte-Sul surpreendeu nossa blogueira.

Outro texto comentava nossa maneira informal e afetuosa de se despedir com abs e bjs em mensagens (às vezes, até em situações de trabalho!) Confira abaixo mais alguns posts e, é claro, abs para todos!

Britânica faz guia para estrangeiros ‘de primeira viagem’ ao Brasil

Paquera ou assédio?

Descobrindo o feminismo na geração 'Xou da Xuxa'

Beijos e abraços... mas nem te conheço!

As damas de branco e o apartheid à brasileira

Twitter para o povo?

Estradas ou ciclovias, qual o símbolo do progresso?

Em busca do corpo perfeito

Estereótipos 'sem vergonha' na TV

A burocracia que emperra o Brasil