Cientistas criam morfina 'caseira' a partir da fabricação de cerveja

Direito de imagem Thinkstock Image caption Levedura usada na produção de cerveja foi geneticamente modificada

Cientistas descobriram uma forma de produzir morfina usando o método aplicado na produção de cerveja artesanal.

Eles modificaram geneticamente leveduras para que estes fungos realizem um processo químico complexo capaz de transformar açúcar no narcótico.

O estudo foi publicado no periódico científico Nature Chemical Biology e é visto de forma promissora por médicos.

Mas também gerou preocupações sobre a possibilidade de serem criadas drogas "artensanais".

Solução

Para produzir cerveja em casa, é necessário usar leveduras microscópicas que transformam açúcar em álcool.

Mas, ao usar DNA de plantas, pesquisadores conseguiram criar leveduras capazes de ter a morfina como resultado final deste processo químico.

Um estágio desta produção - que resulta em um composto químico intermediário conhecido como reticulina - era um obstáculo para este objetivo.

Isso foi solucionado por uma equipe da Universidade da Califórnia, em Berkley.

"O que queremos fazer é alimentar a levedura com glucose, uma forma barata de açúcar, para que ela seja capaz de transformá-lo em uma droga terapêutica", afirma o bioengenheiro John Duebe.

"Em nosso estudo, descrevemos todos os passos necessários para isso. Agora, é uma questão de conectá-los e criar um processo capaz de produzir em escala. Não é algo simples, mas é possível."

Papel vital

Direito de imagem Thinkstock Image caption Até hoje, morfina exige a colheita de papoula para ser produzida

A morfina tem um papel vital no alívio de dores em pacientes em hospitais, mas requer a colheita de papoula para ser produzida.

A morfina caseira poderia ser mais fácil de ser feita e permitiria a cientistas alterar as etapas de sua confecção para desenvolver novos tipos de analgésicos.

O conceito de usar organismos microscópicos para produzir narcóticos não é algo novo na medicina.

A insulina usada por pacientes com diabetes tem sido produzida a partir de bactérias geneticamente modificadas há décadas.

Mas existe uma preocupação de que os mais recentes avanços nestas técnicas possam abrir caminho para a produção de drogas em casa.

'Habilidades básicas'

"A princípio, qualquer um com acesso a este tipo de levedura e as habilidades básicas de fermentação poderiam produzir morfina usando um kit utilizado para fazer cerveja", explica um comentário sobre o estudo também publicado no periódico científico, que recomenda um maior controle destes microorganismos transgênicos.

Paul Freemont, um dos diretores do Centro de Biologia Sintética e Inovação do Imperial College, em Londres, no Reino Unido, acredita que o assunto deve ser tratado com seriedade, já que permite produzir narcóticos que podem vir a ser usados ilegalmente.

"Hoje, não é fácil produzir este tipo de levedura do ponto de vista técnico, mas e no futuro?", questiona Freemont.

"Por isso, é importante pensar em como devemos regular estas novas variedades."