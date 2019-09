Vencedor de reality show musical na Alemanha admite ter praticado fraudes contra idosas

Direito de imagem BBC World Service Image caption Cantor é acusado de participar de gangue que roubava informações bancárias de aposentadas

O vencedor de um reality show musical na Alemanha admitiu em julgamento ter cometido fraudes contra aposentados.

Severino Seeger ganhou 500 mil euros (R$ 1,7 milhão) como vencedor do programa Deutschland sucht den Superstar (A busca da Alemanha por um Superstar, em tradução livre) no mês passado.

O cantor, de 28 anos, foi acusado de participar de uma gangue que faturou cerca de 19 mil euros (R$ 66 mil) aplicando golpes nos cartões de crédito das vítimas – principalmente mulheres idosas.

Segundo a imprensa alemã, o julgamento foi adiado para não coincidir com a final do show de talentos, no qual Seeger despontava como favorito.

Ele foi a julgamento nesta terça-feira após o tribunal ouvir algumas das vítimas.

A imprensa local mostrou imagens de fãs se reunindo em torno do prédio, alguns dos quais usavam camisetas dizendo: "Superstar 2015: Príncipe dos Corações".

'Envergonhado'

Durante o julgamento, Seeger afirmou que foi manipulado por pessoas, incluindo um primo, depois de se divorciar de sua primeira mulher. "Eu disse que sim porque fui estúpido", disse.

O cantor foi acusado de ter se passado por funcionário de um banco para tentar obter os números de cartões de crédito e as senhas das vítimas.

Membros da gangue ─ vários dos quais já foram condenados ─ telefonavam para as vítimas dizendo que precisavam checar suas informações bancárias por causa de problemas técnicos.

A vítima mais velha da gangue tinha 88 anos.

Em entrevista ao jornal alemão Bild, o cantor disse estar "envergonhado" do que fez.

"Vou pagar cada centavo de volta para essas pessoas", afirmou.

Seeger foi o vencedor da 12ª edição do reality show alemão ─ que é parte da franquia Ídolos ─ em meados de maio com a canção Hero of My Heart (Herói do Meu Coração, em tradução livre), escrita por Dieter Bohlen, um dos jurados do programa.

Além do prêmio em dinheiro, o cantor, natural da cidade de Waechtersbach, no noroeste de Frankfrut, assinou um contrato milionário com uma gravadora.

Ele deveria ir a julgamento em março, segundo a imprensa alemã. No entanto, a audiência foi adiada duas vezes. Inicialmente, por causa de um problema de saúde do juiz. Depois, devido à participação de Seeger no programa, que é transmitido pelo canal alemão RTL.

A emissora afirmou que não faria comentários sobre o caso antes do veredito, esperado para o próximo dia 10 de junho.