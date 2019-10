Californianos pintam gramados de verde para esconder efeito da seca

A severa seca pela qual passa a California trouxe muitos transtornos para quem vive neste Estado americano, mas representou uma oportunidade para Drew McClellan.

Ele é dono de uma empresa que pinta jardins, um serviço em alta numa região onde o hábito de regar plantas virou alvo de restrições.

Em vigor desde abril, as novas regras limitam as regas a poucos dias por semana e a alguns minutos ao dia.

O limite varia de acordo com as empresas que abastecem as cidades. Quem violar este limite pode ser multado em US$ 100.

Isso ajudará a Califórnia a atingir a meta de 25% de redução no consumo, em meio ao quarto ano seguido de seca que o Estado enfrenta.

Mas as restrições tiveram efeito imediato sobre os gramados, que sofrem com a falta de água.

É aí que entra a empresa de McClellan, que restaura o verde dos jardins californianos.

