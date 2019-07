Quem são os 'supremacistas brancos' que inspiraram o atirador de Charleston

Direito de imagem handout Image caption Dylann Roof, que matou nove pessoas na Carolina do Sul, divulgou manifesto online antes da chacina

"O Conselho de Cidadãos Conservadores (Council of Conservative Citizens) condena de forma inequívoca os atos criminosos de Dylann Roof".

Assim reagiu, na segunda-feira, a organização americana que supostamente inspirou Roof, 21 anos, a matar nove pessoas em uma igreja de Charleston, Carolina do Sul, na semana passada.

O grupo, classificado como organização de supremacistas brancos, tem em seu site na internet um estudo sobre a violência exercida por negros contra brancos.

E esses dados foram usados por Roof em um manifesto que ele publicou online antes de perpetrar a chacina.

A condenação do Conselho é suficiente para o órgão se distanciar do crime ou será que ele também tem responsabilidade em fomentar o ódio, como denunciam ativistas de direitos civis?

De qualquer forma, Jered Taylor, porta-voz do Conselho, disse à BBC Mundo que rejeita ser classificado como supremacista branco e que o ocorrido em Charleston é uma ação de um jovem desequilibrado.

"Não há nada de supremacista nem de ódio no Conselho de Cidadãos Conservadores. Nossa organização investiga e trabalha pelo interesse legítimo dos brancos como um grupo. Há outras organizações que se identificam com determinados grupos. Só que quando os brancos o fazem, isso é considerado um grupo de ódio", diz ele.

O Conselho defende os dados publicados em seu site (e citados por Roof) e adverte quanto aos "perigos de negar a realidade dos crimes de negros contra brancos".

Os dados alegam que "anualmente, há cerca de 500 mil crimes violentos inter-raciais. Destes, 85% são cometidos por negros contra brancos. Uma vez mais, condenamos os desprezíveis atos de Roof, mas eles não diminuem a legitimidade de algumas de suas ideias", diz o órgão.

Vínculos políticos

O papel exercido por essa organização ganhou destaque quando veio à tona que seu presidente, Earl Holt III, doou, nos últimos anos milhares de dólares a diferentes políticos do Partido Republicano, alguns deles - Ted Cruz, Rick Santorum e Rand Paul - aspirantes à candidatos do partido nas eleições presidenciais de 2016.

A informação sobre as doações é de domínio público, por meio da Comissão Federal Eleitoral, e foi revelada pelo jornal britânico The Guardian neste domingo.

Jered Taylor disse à BBC Mundo que "a contribuição de um doador a um político significa que esse doador apoia um candidato, e não o contrário. Não significa que o candidato apoie o doador".

"A doação é, de alguma forma, um ato de liberdade de expressão", agregou.

Ao mesmo tempo, a reação do meio político foi veloz.

Um porta-voz do senador Ted Cruz disse ao Guardian, no domingo, que devolverá os US$ 8,5 mil em doações recebidas de Holt desde 2012.

Um assessor de Rand Paul disse na segunda-feira que o comitê de ação política do candidato doará as contribuições a um fundo de amparo às famílias dos nove mortos na igreja de Charleston.

Quanto a Santorum, "o senador não justifica nem respeita comentários racistas ou de ódio de nenhuma natureza", disse a equipe do candidato ao Guardian.

Grupos ativos

Ainda que as quantias doadas por Holt não sejam exorbitantes e que esses grupos supremacistas só sejam notados pela mídia em momentos de tensão racial, ativistas de direitos civis dizem que o poder deles não pode ser subestimado.

O Southern Poverty Law Center (SPLC), organização do Alabama que monitora os chamados "grupos de ódio" nos EUA, diz que o Conselho de Cidadãos Conservadores é o maior grupo supremacista branco atualmente no país.

Segundo o SPLC, há, no total, 784 grupos de ódio ativos nos EUA. Desses, 142 são de inspiração nazista; 119 se consideram grupos skinhead; 115 são nacionalistas brancos; e 72 têm vínculos com a Klu Klux Klan.

O SPLC argumenta que a ameaça dos supremacistas brancos transcende fronteiras e se articula por páginas da internet como Stormfront.

Segundo o centro, nos últimos cinco anos, cerca de cem pessoas foram mortas pelas mãos de usuários ativos da Stormfront.

"Ficaram para trás os dias em que pensávamos que o terrorismo nacional era obra de uns poucos membros do KKK ou de skinheads violentos", diz o SPLC.

"Sabemos que os terroristas islâmicos pensam globalmente e enfrentamos essa ameaça com isso em mente. Demoramos muito para perceber que os supremacistas brancos estão fazendo o mesmo."